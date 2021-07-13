بتهمة التجمهر.. حبس 40 شخصا من أهالي شقيقين قتلا غدرا في المنوفية

قررت نيابة بركه السبع بمحافظة المنوفية حبس ٤٠ شخصا من أهالي قرية ميت أم صالح علي خلفية تجمهرهم ومحاولة قطع الطريق الزراعي السريع القاهره الإسكندرية أمام قرية الروضة علي خلفية مقتل شقيقبن غدرا أثناء عملهم بأرضهم الزراعيه داخل قرية الروضة.

جاء ذلك علي خلفية مظاهره قام بها الأهالي وما صحبه من تكسير وتحطيم للمنازل والمحلات بقرية الروضة اعتراضا علي هروب المتهمين من أهل القرية بقتل الشقيقبن أبناء قرية ميت أم صالح غدرا بسبب الخلاف علي علي حدود الأرض الزراعية.

وأكد عدد من أهالي قرية الروضة أن هناك أعمال تكسير للمحلات وتخريب من قبل أهالي القتيلين من قرية أم صالح المجاورة القرية عقب قتل شقيقين أثناء عملهما بالأرض الزراعية بسبب خلاف علي الحد الفاصل بين الأرض.

انتقلت قوات الأمن في محاولة للسيطرة علي أهالي المجني عليهم وسط وعود بسرعة ضبط المتهمين الهاربين الجناة المتسببين في قتل الشقيقين، وتم ضبط عدد من أهل القتيلين علي خلفيه التجمهر.



وكان مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا من مستشفي بركه السبع بوصول كل من سعيد مسعد زيان وشقيقه وليد أمين شرطة مصابين بجرح طعني بسلاح أبيض، ومقيمين بقرية ميت أم صالح التابعة لمركز بركة السبع.

وبالانتقال والفحص تبين وفاتهما عقب ساعات من دخولهما المستشفي نتيجة الطعن بسلاح أبيض نتيجة الخلاف علي أرض زراعية حيث يوجد نزاع مع جيرانهما في الأرض الزراعية بقرية الروضة حيث تعدى عليهما جارهما بسلاح أبيض أثناء عملهما في الأرض الزراعية في ساعة متأخرة من الليل.



وتم نقلهما إلي المستشفي وسط غضب كبير ومطالبات بسرعة ضبط المتهمين، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.