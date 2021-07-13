عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بتهمة التجمهر.. حبس 40 شخصا من أهالي شقيقين قتلا غدرا في المنوفية

صدى البلد

قررت نيابة بركه السبع بمحافظة المنوفية حبس ٤٠ شخصا من أهالي قرية ميت أم صالح علي خلفية تجمهرهم ومحاولة قطع الطريق الزراعي السريع القاهره الإسكندرية أمام قرية الروضة علي خلفية مقتل شقيقبن غدرا أثناء عملهم بأرضهم الزراعيه داخل قرية الروضة.

جاء ذلك علي خلفية مظاهره قام بها الأهالي وما صحبه من تكسير وتحطيم للمنازل والمحلات بقرية الروضة اعتراضا علي هروب المتهمين من أهل القرية بقتل الشقيقبن أبناء قرية ميت أم صالح غدرا بسبب الخلاف علي علي حدود الأرض الزراعية.

وأكد عدد من أهالي قرية الروضة أن هناك أعمال تكسير للمحلات وتخريب من قبل أهالي القتيلين من قرية أم صالح المجاورة القرية عقب قتل شقيقين أثناء عملهما بالأرض الزراعية بسبب خلاف علي الحد الفاصل بين الأرض.

انتقلت قوات الأمن في محاولة للسيطرة علي أهالي المجني عليهم وسط وعود بسرعة ضبط المتهمين الهاربين الجناة المتسببين في قتل الشقيقين، وتم ضبط عدد من أهل القتيلين علي خلفيه التجمهر.


وكان مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا من مستشفي بركه السبع بوصول كل من سعيد مسعد زيان وشقيقه وليد أمين شرطة مصابين بجرح طعني بسلاح أبيض، ومقيمين بقرية ميت أم صالح التابعة لمركز بركة السبع.

 

وبالانتقال والفحص تبين وفاتهما عقب ساعات من دخولهما المستشفي نتيجة الطعن بسلاح أبيض نتيجة الخلاف علي أرض زراعية حيث يوجد نزاع مع جيرانهما في الأرض الزراعية بقرية الروضة حيث تعدى عليهما جارهما بسلاح أبيض أثناء عملهما في الأرض الزراعية في ساعة متأخرة من الليل.


وتم نقلهما إلي المستشفي وسط غضب كبير ومطالبات بسرعة ضبط المتهمين، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

حبس قتل شقيقان محافظة المنوفية المنوفية

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف مواصفات أول لاب توب من ريلمي Realme Book

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يوليو2021.. وعيار21 يسجل 788 جنيها

هشام توفيق: نتوقع الحصول على قرض تمويل تحديث ماكينات الغزل الشهر المقبل

أول مدينة في مصر بلا سيارات| رئيس الوزراء يتفقد مشروع اَي سيتي

عباس شراقي: إثيوبيا تردد كلاما خطيرا عن حصص المياه للدول الثلاث

غواصة حربية تتحرك بمحيط إيران.. إسرائيل تطلب أنظمة عسكرية أمريكية غير مسبوقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الانتقال إليها| السيسي يعقد اجتماعا لمتابعة المشروعات بالعاصمة الإدارية

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

لم تظهر عليها أعراض.. كورونا يتسبب في وفاة طفلة بسكتة دماغية مفاجئة

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

من 19 حتى 24 يوليو .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الأضحى

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

لعنة التذكرة| بعد وقائع الصفع والسب والوفاة.. الكمسري « سيد قراره» أم «عبد المأمور» ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

"الهجرة" تنظم زيارة لوفد الشباب المصرى واليونانى والقبرصى إلى قاعدة رأس التين البحرية

الرئيس السيسي: مبادرة إحياء الجذور رسالة مودة وروح طيبة من مصر

طبيب نساء تحرش بـ 6 آلاف امرأة.. والمحكمة تلزمه بـ 73 مليون دولار تعويضات

فيديو

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

وزير الدفاع يلتقى نطيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون في المجال العسكري

مصر والسودان في خطر.. ماذا لو انهار سد النهضة بشكل مفاجئ؟ |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ