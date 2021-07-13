أحمد صبري: الاختلاف ظهر في الحياه من أجل استقامتها .. فيديو

قال الشيخ أحمد صبري من علماء الأزهر الشريف، إن مؤسسة نبض الحياه تقوم بتوصيل خطوط مياه رئيسية بالإضافة الي مساهمة شركة المياه التي تقدمها خصوصا انها تعلم ان المؤسسة تقوم بتقديم الاعمال الخيرية.

وأضاف أحمد صبري خلال لقائه في برنامج " بنت البلد " الذى تقدمة الإعلامية نشوي مصطفي علي قناه " صدى البلد 2" ، أن مؤسسة نبض الحياه تتبع الي وزارة التضامن الاجتماعي وبالتالي نحصل على تخفيضات من شركات المياه التي تقوم بتوصيل المياه للغير قادرين.

وأوضح أحمد صبري، ان نشاطنا دائما يتم تقديمة في القري الأكثر فقرا ، ولا نذهب الي القري الغنية ، لافتا ان الله خلق الناس طبقات من اجل تلبية خدمات بعضهم البعض لأننا اذا خلقنا طبقة واحدة لن نجد احد يقدم خدمة للأخر .

وتابع : ان الاختلاف ظهر في الحياه من اجل استقامتها ، لافتا ان الغني ابتلاه الله بالمال حتي يري الله تصرفه في المال .



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شف الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي بمؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك مشروعات هامة نسعى لتنفيذها فى محافظة مرسى مطروح وهى حفر آبار لتجميع مياه الأمطار، ونستهدف المواطنين المتواجدين فى الصحراء بدون مأوى أو مسكن ومنتشرين فى الصحراء بشكل عشوائي بدون مياه صالحة للشرب وتقوم مؤسسة نبض بحفر الآبار لتجميع مياه الأمطار وتحليلها وتحويلها لمياه صالحة للشرب.

وأضاف "صبرى"، أنه يتم حفر آبار لتجميع المياه وليس آبار ارتوازية لعدم خروج المياه المالحة من البحر لأن المحافظة قريبة من البحر ويفضل حفر آبار لتجميع المياه وتحويلها لمياه صالحة للشرب.

وتابع: "حفر آبار لتجميع المياه فى محافظة مطروح يظل صالحا لسنوات طويلة ويستخدمه المواطنين الفقراء والغير قادرين على حفر تلك الآبار حيث يتكلف أموال طائلة لمن يحفر هذه المياه إلى جانب مواتير الرفع وتنقية المياه وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب.



