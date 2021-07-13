النمسا تمنع جماعة الإخوان من ممارسة أي عمل سياسي

أقر البرلمان النمساوي، اليوم الثلاثاء، قوانين لمكافحة الإرهاب، تشمل حظر جماعة الإخوان من ممارسة أي عمل سياسي في البلاد.

كان البرلمان النمساوي عقد جلسة حاسمة في 7 يوليو الجاري، لوضع خطوط جديدة لمسار مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، حيث مرر تعديلا قانونيا على قانون الجنسية، يضمن سحب الجنسية النمساوية من المدانين بجرائم متعلقة بالإرهاب، بداية من التجنيد، مرورا بالتمويل، وحتى ارتكاب أعمال إرهابية.

كما مرر البرلمان تعديلاً قانونياً على قانون الرموز، يؤكد قرارا حكوميا سابقا بحظر رموز حزب الله اللبناني بالكامل، ويحظر رموز تنظيمات يمينية متطرفة.

وتضاف هذه التنظيمات لقائمة من التنظيمات المحظورة رموزها وشعاراتها منذ إصدار القانون في الربع الأول من 2019، مثل جماعة الإخوان الإرهابية والذئاب الرمادية التركي.