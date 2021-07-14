احصل على منحة للدراسة في أندونيسيا بمرحلة البكالوريوس.. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أفادت سفارة جمهورية اندونيسيا بالقاهرة بشأن تقديم جامعة سبلاس مارت الحكومية فى إندونيسيا منحة دراسية لمرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه فى التخصصات المختلفة للطلاب الأجانب.

وأوضحت انه للإطلاع على كافة شروط التقدم للمنح المختلفة بالجامعة ، وكذا مواعيد انتهاء التقدم يُرجى زياره الموقع الالكترونى

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.



بينما أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة سفارة مصر في سول بأن الجامعة الكورية المتقدمة للعلوم والتكنولوجيا KAIST تقدم منح دراسية تتضمن البرنامج العلمى لتكنولوجيا المعلومات (ITTP) فى (KAIST) لمرشحين حكوميين.

وأوضحت الإدارة، أنه أحد أفضل برامج المنح الحكومية التى يتم تلقيها لقادة تكنولوجيا المعلومات فى الدول النامية، علمًا بأن فترة التقديم عبر الانترنت ما بين 26 أغسطس 2021- 23 سبتمبر2021، ويتم إرسال المستندات بالبريد حتى 30 سبتمبر2021.

للاطلاع على شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني.



وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.