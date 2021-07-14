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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

احصل على منحة للدراسة في أندونيسيا بمرحلة البكالوريوس.. تفاصيل

المنح والبعثات
المنح والبعثات

 أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أفادت سفارة جمهورية اندونيسيا بالقاهرة  بشأن تقديم جامعة سبلاس مارت الحكومية فى إندونيسيا منحة دراسية لمرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه فى التخصصات المختلفة للطلاب الأجانب.

وأوضحت انه للإطلاع على كافة شروط التقدم للمنح المختلفة بالجامعة ، وكذا مواعيد انتهاء التقدم  يُرجى زياره الموقع الالكترونى 

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

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إجراء امتحانات القبول لطلاب الثانوية العامة بالجامعات الأهلية.. في هذه الأماكن

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لطلاب الشهادة المعادلة .. ننشر موعد اختبارات القبول بالجامعات الأهلية .. وجامعة العلمين الدولية تؤكد: نقدم منحًا للمتفوقين


بينما أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة سفارة مصر في سول بأن الجامعة الكورية المتقدمة للعلوم والتكنولوجيا KAIST تقدم منح دراسية تتضمن البرنامج العلمى لتكنولوجيا المعلومات (ITTP) فى (KAIST) لمرشحين حكوميين.

وأوضحت الإدارة، أنه أحد أفضل برامج المنح الحكومية التى يتم تلقيها لقادة تكنولوجيا المعلومات فى الدول النامية، علمًا بأن فترة التقديم عبر الانترنت ما بين 26 أغسطس 2021- 23 سبتمبر2021، ويتم إرسال المستندات بالبريد حتى 30 سبتمبر2021.

للاطلاع على شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع  للموقع الإلكتروني.
 

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

 

 

التعليم العالي البحث العلمي اندونيسيا منحة دراسية مرحلة البكالوريوس

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