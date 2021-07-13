رئيس مدينة القصير يتفقد المركز التكنولوجي ويوجه بنظافة مداخل الشاطئ العام

تفقد اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، اليوم الثلاثاء ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين، وذلك لمتابعة طلبات أهالي المدينة وسيرالعمل بالمركز.

وشدد رئيس المدينة على حسن التعامل مع الجمهور، وسرعة الانتهاء من طلباتهم، وتلاشي أى معوقات تعوق العمل، موجها العاملين بتسجيل كافة المعاملات على المنظومة بالوحدة.

ووجه رئيس مدينة القصير، بتنظيم قاعدة الأعمال والالتزام بنظام الشباك الواحد، وتوافر كافة الإمكانات اللازمة لملتقي الخدمة، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل خدمة الأهالي والتسيير عليهم فى كافة الإجراءات.

يوجه بنظافة مداخل الشاطئ العام

وتابع رئيس المدينة إحصائيات المتقدمين بطلبات التصالح وعدد الذين استوفوا المستندات المطلوبة قبل نهاية شهر يوليو الحالي.

وجه ، رئيس مدينة القصيربنظافة مداخل الشاطئ العام، ورفع المخلفات بالشوارع الفرعية والرئيسية والميادين وكافة المناطق، وذلك للحفاظ على المظهر العام وعودة الوجه الحضارى للمدينة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات، شن قسم النظافة بالوحدة المحلية للمدينة، حملة لكنس الأتربة بالمدخل الرئيسي للشاطئ بمعدات الوحدة المحلية، كما تم رفع المخلفات الشجرية أمام نادى القصير الرياضي بحي الأمل.

وكان رئيس مدينة القصير، قد أكد تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيل عمل إدارات الوحدة المختلفة والتواصل الدائم مع أهالي المدينة.