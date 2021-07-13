محمد العرابي: آبي أحمد يعيش في موقف عسكري هش بعد الهزيمة في تيجراي

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن الاتحاد الأوروبي منوط به تقديم مبادرة عملية عن إدارة المياه وذلك في إطار التفاوض حول سد النهضة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ملف إدارة المياه هو الحل الأمثل للأزمة الحالية بشأن سد النهضة.



ولفت السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الاتحاد الأوروبي قام باتصالات أجرتها فنلندا بالنيابة عنه في يونيو الماضي في هذا الإطار.



وأكد أن مصر تسلك كل الطرق والوسائل بشأن التوصل لحل بشأن سد النهضة، بغض النظر عن النتائج، مردفًا مجلس الأمن لا يمكن أن يقول لمصر «روحي خدي حقك بأيدك».



وأردف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن مصر نهجها دبلوماسي سياسي رصين ومتزن به قدر من الحكمة ولا تعتمد على الاستفزاز مثل الطرف الآخر.



وأشار إلى أن آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي يعيش في موقف عسكري هش وضعيف للغاية، حيث إن قواته تلقت هزيمة كبيرة على يد قوات تيجراي غير النظامية.



أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة جارية للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة وفقًا لإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، في بيان، إنه يأسف لعرقلة وتسييس التقدم الذي تم إحرازه في مفاوضات سد النهضة، مضيفًا أن إثيوبيا أوضحت موقفها مرارا وتكرارا بأن هذا الأمر غير مجد وأن عرض القضية على مجلس الأمن غير مفيد وبعيد عن ولاية المجلس.

وتابع البيان أنه تم الاعتراف بأهمية قيادة الاتحاد الأفريقي للمفاوضات لمعالجة شواغل كل طرف بشأن سد النهضة.

وأكد البيان الإثيوبي، أن أديس أبابا ملتزمة بإنجاح المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، والوصول إلى نتيجة مشتركة ومقبولة لجميع الأطراف.

وشدد البيان على أن إثيوبيا جاهزة ومستعة للعمل على النهج التدريجي المقترح من قبل رئيس الاتحاد الأفريقي، وبالتالي فإنها تشجع مصر والسودان على التفاوض بحسن نية من أجل إنجاح المفاوضات.