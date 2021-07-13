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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

دا واجب وخير.. سألنا المواطنين ممكن تكفل طفل يتيم أم لا؟.. فيديو

صدى البلد

يتطلع الكثير من المصريين في الأيام الأخيرة إلى طلب كفالة الأطفال في منازلهم، وجاء ذلك عقب تشجيع أحد المسلسلات الدرامية على كفالة الأطفال في المنازل، حتى يتوفر للأطفال ملجأ لهم مليء بالحب والحنان.

 

وبحسب سجلات وزارة التضامن الاجتماعي، فإن طلبات الكفالة على مدار عام كامل، سجلت أكبر معدل سنوي لها في تاريخ الوزارة نفسه، ويرجع ذلك لتنامي الوعي المجتمعي حول "كفالة الأطفال"، وفي ظل الحملات المجتمعية المختلفة التي تشجع على كفالة الأطفال من قبل الحكومة المصرية.

 

ورصدت عدسة "صدي البلد" ردود المواطنين في الشارع حول رأيهم تجاه كفالة الأطفال، وإذا كانوا يقدرون علي كفالة الأطفال داخل أسرتهم أم لا، وجاءت ردودهم حول "كفالة الأطفال"، كالآتي:
 

في البداية قال حسن محمد إنه يقدر على كفالة الأطفال ويرحب بالفكرة بشكل كبير، فيجب رعاية كافة الأطفال الذين لا يوجد لهم منزل دافئ يملؤه الحب والحنان، ولذلك فهو يشجع فكرة كفالة الأطفال في الأسر المصرية بشكل كبير.

 

وأوضح علي إبراهيم أن قدرته المالية لا تسمح له بكفالة الأطفال في الوضع الراهن، ولكنه يتمنى كفالة طفل في يوم ما، لتوفير له كافة سبل الراحلة من تعليم وصحة وحياة اجتماعية جيدة.

 

وعقبت سلوى محمد أنه يجب أن يكون قلوب البشر مليئة بالحب والحنان، والإحساس بالأطفال اليتامى الذي يجب أن يتوافر لهم منزل آمن لكفالتهم بداخله، ويجب التأكد من  سلامة الأسرة التي ستحضن الطفل.

 

وأشار عمر بدر أن كل من هو مقتدر علي كفالة طفل يتيم، وتوفير له كافة مستلزماته الاجتماعية يجب أن يتقدم لطلب الكفالة، وذلك لتوفير حياة كريمة لكافة الأطفال اليتامى.

 

وعلق حسين أحمد أنه غير قادر علي كفالة الأطفال لعدة أسباب، ولكن علي رغم ذلك يحرص دائمًا على التبرع وتقديم كل ما في مقدرته من أجل توفير ولو جزء بسيط لهم، بطرق متعددة.

 

شروط التقدم لطلب “كفالة الأيتام” 


جدير بالذكر أنه أكد محمود شعبان، مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن شروط التقدم بطلبات لـ كفالة الأيتام واضحة ومعلنة للجميع، مشيرا إلى أن الشرط الأهم أن يكون هناك اتزان نفسي وقدرة اقتصادية للأسرة.

 

وأضاف محمود شعبان أنه من ضمن الشروط ألا يكون عليه أي شبهة جنائية أو أمنية، مضيفا أن يكون هناك استمرارية في الكفالة.

 

وتابع محمود شعبان، أن عدم التراجع بعد عام أو اثنين، مستدركا أنه يتم عقد دورات تدريبية وتأهيلية للأسر قبل انهاء موضوع الكفالة، للتدريب على كيفية التعامل مع الطفل ليصبح طفل سوي.

 

وفي السياق نفسه أشار محمود شعبان، مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن منظومة الكفالة تهدف لتوفير حياة كريمة للطفل. 

 

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