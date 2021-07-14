غدًا.. جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية الذكاء الاصطناعي

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يوليو 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

الدورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي، وتعقد من الساعة الخامسة مساء، حتى العاشرة مساء، بنظام الـ"أون لاين" يومي 15، 16 يوليو 2021.



وتقام هذه الدورة عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .



كما نوه المركز بأن بدء تلقى طلبات الاشتراك بالدورات التدريبية وملئ الاستمارات الخاصة بالدورات ابتدأ من يوم الثلاثاء الموافق 22-6 عبر الموقع الالكترونى لجامعة حلوان أو عبر التقدم للجامعة.



وأشار مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، إلي أنه على المهتمين بالدورات التدريبية من العاملين بالجامعة بمتابعة صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لمعرفة خريطة الدورات الشهرية وطرق الحجز .



ويتم يتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز .



كما نوه المركز بأن بدء تلقى طلبات الاشتراك بالدورات التدريبية وملئ الاستمارات الخاصة بالدورات ابتدأ من يوم الثلاثاء الموافق 22-6 عبر الموقع الالكترونى لجامعة حلوان أو عبر التقدم للجامعة.



وأشار مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، إلي أنه على المهتمين بالدورات التدريبية من العاملين بالجامعة بمتابعة صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لمعرفة خريطة الدورات الشهرية وطرق الحجز .



ويتم يتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز .

- جامعة حلوان تنظم السوق الخيري الأول



نظمت إدارة التكافل الاجتماعي بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان السوق الخيرية الأولى لموظفى جامعة حلوان وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على حرص الجامعة على تنظيم المعارض الخيرية وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بتعزيز روح الانتماء ونشر ثقافة التكافل فى المجتمع الجامعى، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة لدى منتسبي الجامعة.

هذا وقد أشاد الجميع بالجهد المبذول، وشهد المعرض إقبالا من السادة موظفى الجامعة، وأقيم المعرض تحت أشراف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.