أول مدينة في مصر بلا سيارات| رئيس الوزراء يتفقد مشروع اَي سيتي

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع اَي سيتي بالقاهرة الجديدة والذي يعد أول مشروع عقاري بالشراكة بين القطاع العام والخاص ، ورافقة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.

واستمع مدبولي لشرح حول المشروع من المدير التنفيذي للشركة عمرو سليمان قائلا أن المشروع يتميز بالتصميم ربعاي الأبعاد وصديق للبيئة بتكلفة ٦٥ مليار جنيه ويضم حوالي ٧ آلاف وحدة مشيرا إلى أنه جار تسليم ٦٠٠ وحدة في المرحلة الأولي ، وسيتم تسليم ١٨٠٠ وحدة بنهاية العام.

وأضاف أن المشروع به كورنيش، وممشى طوله 15 كيلو يسعون به أن يدخل موسوعة جينس كأكبر كورنيش في مدينة سكنية، كما أنها ستكون أول مدينة في مصر بلا سيارات.

وقال عمرو سليمان المدير التنفيذي لمعاونته فيو شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية بنسبة ٦٠٪؜ للشركة و٤٠٪؜ للهيئة وسوف تحصل المجتمعات ١١٪؜ نسبة عينية من الوحدات والباقي نسبة نقدية على دفعات .