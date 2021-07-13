احتجاجا على معاملة فريق كرة قدم.. وزارة الخارجية التركية تستدعي سفير اليونان في أنقرة

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، استدعاء سفير اليونان لدى أنقرة، للاحتجاج بشدة على المعاملة التي تعرض لها فريق "غلطة سراي" لكرة القدم في مطار أثينا.

واندلع خلاف جديد بين تركيا واليونان بعد أن رفضت السلطات اليونانية قبول الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا للاعبي فريق "غلطة سراي"، الذي وصل إلى أثينا لخوض مباراة ودية مع نادي "أوليمبياكوس".

واتهم "غلطة سراي" السلطات اليونانية بالتمييز ورفض خوض المباراة ليعود إلى تركيا.

وقالت الخارجية التركية إن السلطات اليونانية تصرفت "بطريقة بعيدة عن اللطافة وحسن النية"، متهمة إياها بـ"التعسف والمعاملة غير اللائقة" تجاه فريق "غلطة سراي".