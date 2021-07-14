عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

منطقة عجمان الحرة تعزز شراكاتها الاستراتيجية عبر اتفاقياتٍ جديدة مع قطاع التأمين

ارشيفيه
ارشيفيه

عززت منطقة عجمان الحرة القيمة المضافة لخدماتها من خلال توسيع نطاق شبكة شراكاتها الاستراتيجية عبر ابرام مذكرات تفاهم مع شركات ضمن قطاع التأمين.

وأعلنت المنطقة الحرة توقيع اتفاقيات مع كل من "شركة الصقر الوطنية للتأمين" و"الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين – تكافل" وبموجب هذه الشراكات ستتم إضافة مجموعة من خدمات التأمين إلى البوابة الإلكترونية للخدمات ذات القيمة المضافة لدى منطقة عجمان الحرة والتي ستقوم بمزاولة دور مزود الخدمات.

وستتيح الشراكة مع "الصقر" و"العربية الإسكندنافية" توفير خدمات التأمين والرعاية الصحية بتكلفة تنافسية للمستثمرين وعائلاتهم والموظفين في المنطقة الحرة. كما توفر الشراكة تغطية تأمينية واسعة تشمل الخدمات الطبية مرتفعة التكلفة ونفقات العلاج والعناية اليومية في المستشفيات ورسوم الإسعاف وغيرها من خدمات الرعاية الصحية.

وأكد المهندس علي السويدي مدير عام منطقة عجمان الحرة أهمية مذكرات التفاهم الجديدة لكونها تتمحور حول خدمات التأمين البالغة الاهمية مشددا على أن هذه الشراكات تعزز ثقة المستثمرين والشركات الأجنبية من خلال توفير خدمات عالية الجودة بأسعار تنافسية وعبر قنوات ميسرة.

وأشار الى ان هذه الاتفاقيات تمثل إضافة نوعية لشبكة شراكات منطقة عجمان الحرة الاستراتيجية التي تغطي مختلف القطاعات مؤكدا سعي منطقة عجمان الحرة الى زيادة تنافسيتها وجاذبيتها وتعزيز القيمة المضافة للخدمات التي تقدمها من خلال توفير منصة متكاملة تتيح الحصول على باقة واسعة من التسهيلات والمحفزات والحلول المبتكرة بتكلفة تنافسية و عبر إجراءات أكثر سهولة وخلالمدة زمنية أقصر.

وجدد مدير عام منطقة عجمان الحرة الالتزام بتوطيد التعاون مع الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة ضمن مختلف القطاعات انطلاقا من حرص المنطقة على توفير كافة السبل الضامنة لنمو وازدهار مجتمع الأعمال المحلي وزيادة زخم الأنشطة التجارية في إمارة عجمان مشددا على مضي منطقة عجمان الحرة قدما في منهجيتها القائمة على توفير بيئة مثلى لمزاولة الأعمال والاستثمار وإطلاق المشروعات التجارية والصناعية باعتبارها روافد حيوية تعزز مرونة وتنوع الاقتصاد المحلي.

يذكر أن توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية وتطوير آفاق التعاون مع الشركات ومزودي الخدمات تمثل محاور أساسية ضمن رؤية منطقة عجمان الحرة الرامية لترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للأعمال والاستثمار وإرساء دعائم منظومة رائدة في مجال دعم الأعمال واستقطاب الاستثمارات من خلال الجمع بين الحلول المبتكرة والخدمات ذات القيمة المضافة بالتعاون مع شبكة شراكات استراتيجية واسعة النطاق ومتعددة القطاعات.

منطقة عجمان الحرة المهندس علي السويدي مدير عام منطقة عجمان الحرة اقتصاد الامارات شبكة شراكات منطقة عجمان الحرة الاستراتيجية خدمات التأمين والرعاية الصحية

ترشيحاتنا

طارق سليمان عن نهائي أفريقيا: نغمة «مواجهة سهلة» بعيدة عن أذهان لاعبي الأهلي

وزير مالية جنوب السودان: جوبا ستصبح سوقاً للمنتجات المصرية وخطة كاملة للتعاون..فيديو

بعد العنصرية والتنمر ضد لاعبي المنتخب الإنجليزي.. المجتمعات الأوروبية تظهر على حقيقتها

إثيوبيا تخزن أول مليار متر مكعب في الملء الثاني لسد النهضة

البنك المركزي يعلن عن الشروط النهائية بمبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3%

دعاء يُزيل عنك القلق وقت الشدة ويملأ قلبك بالأمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر سار لـ 880 ألف موظف بالدولة.. فيديو

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

الكاف يعلن الجوائز المالية لبطل أفريقيا

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

لم تظهر عليها أعراض.. كورونا يتسبب في وفاة طفلة بسكتة دماغية مفاجئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

فيديو

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ