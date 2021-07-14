منطقة عجمان الحرة تعزز شراكاتها الاستراتيجية عبر اتفاقياتٍ جديدة مع قطاع التأمين

عززت منطقة عجمان الحرة القيمة المضافة لخدماتها من خلال توسيع نطاق شبكة شراكاتها الاستراتيجية عبر ابرام مذكرات تفاهم مع شركات ضمن قطاع التأمين.

وأعلنت المنطقة الحرة توقيع اتفاقيات مع كل من "شركة الصقر الوطنية للتأمين" و"الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين – تكافل" وبموجب هذه الشراكات ستتم إضافة مجموعة من خدمات التأمين إلى البوابة الإلكترونية للخدمات ذات القيمة المضافة لدى منطقة عجمان الحرة والتي ستقوم بمزاولة دور مزود الخدمات.

وستتيح الشراكة مع "الصقر" و"العربية الإسكندنافية" توفير خدمات التأمين والرعاية الصحية بتكلفة تنافسية للمستثمرين وعائلاتهم والموظفين في المنطقة الحرة. كما توفر الشراكة تغطية تأمينية واسعة تشمل الخدمات الطبية مرتفعة التكلفة ونفقات العلاج والعناية اليومية في المستشفيات ورسوم الإسعاف وغيرها من خدمات الرعاية الصحية.

وأكد المهندس علي السويدي مدير عام منطقة عجمان الحرة أهمية مذكرات التفاهم الجديدة لكونها تتمحور حول خدمات التأمين البالغة الاهمية مشددا على أن هذه الشراكات تعزز ثقة المستثمرين والشركات الأجنبية من خلال توفير خدمات عالية الجودة بأسعار تنافسية وعبر قنوات ميسرة.

وأشار الى ان هذه الاتفاقيات تمثل إضافة نوعية لشبكة شراكات منطقة عجمان الحرة الاستراتيجية التي تغطي مختلف القطاعات مؤكدا سعي منطقة عجمان الحرة الى زيادة تنافسيتها وجاذبيتها وتعزيز القيمة المضافة للخدمات التي تقدمها من خلال توفير منصة متكاملة تتيح الحصول على باقة واسعة من التسهيلات والمحفزات والحلول المبتكرة بتكلفة تنافسية و عبر إجراءات أكثر سهولة وخلالمدة زمنية أقصر.

وجدد مدير عام منطقة عجمان الحرة الالتزام بتوطيد التعاون مع الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة ضمن مختلف القطاعات انطلاقا من حرص المنطقة على توفير كافة السبل الضامنة لنمو وازدهار مجتمع الأعمال المحلي وزيادة زخم الأنشطة التجارية في إمارة عجمان مشددا على مضي منطقة عجمان الحرة قدما في منهجيتها القائمة على توفير بيئة مثلى لمزاولة الأعمال والاستثمار وإطلاق المشروعات التجارية والصناعية باعتبارها روافد حيوية تعزز مرونة وتنوع الاقتصاد المحلي.

يذكر أن توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية وتطوير آفاق التعاون مع الشركات ومزودي الخدمات تمثل محاور أساسية ضمن رؤية منطقة عجمان الحرة الرامية لترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للأعمال والاستثمار وإرساء دعائم منظومة رائدة في مجال دعم الأعمال واستقطاب الاستثمارات من خلال الجمع بين الحلول المبتكرة والخدمات ذات القيمة المضافة بالتعاون مع شبكة شراكات استراتيجية واسعة النطاق ومتعددة القطاعات.