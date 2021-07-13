ضبط سيارة محملة بـ طن ونصف لحوم حمير قبل وصولها القاهرة

تمكنت إدارة تموين سنورس التابعة لمديرية تموين الفيوم، بالاشتراك مع الطب البيطري بسنورس، من ضبط 1500 كجم لحوم حمير محملة علي سيارة ربع نقل متجهة من سنورس طريق القاهرة .

كانت حملة تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين بالفيوم، وبرئاسة هشام سعيد مدير إدارة تموين سنورس، والمهندس حمادة نبيه، رئيس الرقابة التموينية، بالاشتراك مع الطب البيطري برئاسة الدكتور ممدوح السيد، من ضبط 20 حمارا كاملا بإجمالي 1500 كجم لحوم حمير محملة علي سيارة ربع نقل متجهة من سنورس إلى القاهرة.

وتم إعداد تقرير بيطري بعدم صلاحيتها وحظر ذبحها، وتم التحفظ علي السيارة والمضبوطات وتحرير المحضر ضد صاحب وسائق السيارة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.