سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

لم يكن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي العصا السحرية حينما تولى أمر مصر منذ سبع سنوات متواليه تقلد فيها منصب رئيس الجمهورية يومها وقف بين صفوف الجماهير ولا يملك إلا الأحلام ولكنه كان يطمح دائما إلى التقدم والنهضة والإزدهار وكان دائما يضعنا في المشهد باستمرار وكان يقدم لنا المعلومات الدقيقة، والتطور الدقيق لحظة بلحظة حتى التحديات التي واجهتنا جميعا والتي شهد التاريخ بها حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تكون أمام أعيننا في 30 يونيو عام 2013 جميعا على أن نكون على قدر هذا التحدي وتعاهدنا أن نبدأ من الصفر ونبني بلادنا من جديد وها نحن ونحن نحتفل بذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو و تزدهر معنا بلادنا بكلمات تحققت علي أرض الواقع وصارت أهدافا حقيقيه نحن الآن أمام مشاهد حقيقيه من أواصر النهضة وبوادر التقدم والإزدهار، ولأن هذا الأمر طويل وطويل ولا يمكن أن نجده في مجرد مقال فإننا سنتحدث عن إنجازات ثماني سنوات مضت في خطوط عريضه عن مجالات معينه والمبدأ في الزراعة مثلا فقد كان بالنسبة لنا حلم إستصلاح مليون ونصف فدان واستزراعها دربا من الخيال وما كان أكثر المتفائلين منا يحلم أن يتحقق ذلك عبر عشرات السنين ولكن هو الحلم يتحقق وهو يتحول الى حقيقه نراها جميعا أمام عيوننا أننا الآن نشاهد ونرى ونسمع كيف يتحدث عنا العالم وكيف يقول أن مصر حققت الإنجاز الذي قارب الإعجاز إنجاز استصلاح وإستزراع مليون ونصف فدان في مصر و رغم كل التحديات التي واجهتنا في عمليات الاستصلاح والاستزراع إلا أن الحلم بات حقيقه مصر حققت الاكتفاء الذاتي من العديد من المحاصيل وباتت توفر قوت يومها من صنع يديها زراعتها توفر لها كل ما تحلم به القمح القطن الذره جميع المحاصيل الحقليه جميع أنواع الفاكهه والخضروات المحاصيل الترفيهية كل ذلك وأكثر منه بكثير مصر حققت طفرات كبيره في زراعة الصوب و أستحداث المناطق الجديده من الزراعات وحققت طفرات جديده في أنماط التقاوي المستخدمة في الزراعة، وكان هناك المراكز والبحوث الزراعيه التابعة لوزارة الزراعة الدور الأكبر في تحقيق هذا هذه النهضة لقد قام العلماء بدورهم الأكبر في دراسة.

أنماط الزراعات المختلفة وأنماط التقاوي وحققوا طفرات هائلة في عمليات الري بالتنقيط والرش والشبكات وما إلى ذلك وفروا كل سبل التكنولوجيا ونقلوا اليات العلم الحديث في عمليات الزراعة الحديثة ليشهد العالم أن الزراعة المصرية تتمتع بخواص غير مسبوقة من خلال الزراعات الحيوية التي تحققت في مصر وكلنا يعلم أن الزراعات بكل أنواعها وما تحدت فيها لها تبعات عديدة مثل نهضة حيوانية نهضة سمكية نهضة في كل تصنيع منتجات ما يلي ذلك مثل تصنيع منتجات الألبان وخلافه وتوفير اللحوم الحمراء و توفير مزارع الأسماك توفير مزارع الماشية.. مشروعات قومية للماشية ومن هنا جاء الدوري الأعظم صندوق يعد من أهم الصناديق في مصر، و هو صندوق التأمين على الماشية، وهذا الصندوق تابع لوزارة الزراعة الذي يرأسه اللواء دكتور إيهاب صابر ذلك الرجل الذي بذل جهود جباره لكي يرتقي وينهض بهذا الصندوق ويجعله يضطلع بمسؤوليات عظيمه تجاة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في مجال الزراعة حيث كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم لقطاع منظومة إنتاج وصناعة اللحوم، بما فيها المشروع القومي للبتلو وتحسين السلالات، وذلك لما له من مردود اقتصادي واجتماعي مباشر لصالح المواطنين، وذلك بتوفير تمويل إضافي قدره 10 مليارات جنيه لكل مشروعات الثروة الحيوانية وصناعة اللحوم بأنواعها وقد كان صندوق التامين على الماشية واحدا من أهم الادوات التى أثرت وستؤثر في النهضة الحيوانية الكبرى التي تشهدها مصر العظيمة وتوفير التحصينات اللازمة ورعاية المزارع في شتى أنحاء الجمهورية ونجح فى توفير سلالات عديدة من دول العديدة مشهود لها بالجودة الفائقة في مجال التنمية الحيوانية وغير لها.

وقام صندوق التأمين على الثروة الحيوانية مؤخر بتنفيذ ٣٥٠ قافلة إرشادية وتوعوية بأسواق الماشية مؤخرا..؛

سبل التطور والازدهار مما جعل الصندوق يقوم بدوره على أكمل وجه في مصر وأصبح الآن علامة مميزة في تاريخ التنمية الحيوانية في مصر لا يخفى على أحد من أن تلك الجهود لم تكن من فراغ ولكنها نتاج فكرى مدروس وجهود جباره وكفاح مستمر من أناس تحلوا بالشرف والأمانة وأخلصوا لهذا البلد تمتعوا بالانتماء الحقيقي و قاموا بدورهم المنوط بهم في الاسهام في تحقيق منجزات هذه البلاد تحية إعزاز وتقدير لكل يد تبني على أرض هذا الوطن تحيه إعزاز وتقدير لكل الشرفاء الذين ساهموا في هذه النهضة تحية إعزاز وتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد هذه النهضة العظيمة و تحية إعزاز وتقدير لجموع الشعب المصري العظيم الذين ساهموا فى هذه النهضه فيها كل بمقدار إنها مصر يا ساده التي ذكرها الله تعالى في كتابة العزيز وستظل محفوظه وأمنة ومستقرة إلى يوم الدين.