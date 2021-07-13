مختار مختار: لاعبو الأهلي قادرون على تحقيق العاشرة

توقع الكابتن مختار مختار نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، فوز النادي الأهلي ببطولة أفريقيا 2021، مؤكدا أن لاعبي النادي الاهلي لديهم القدرة على تحقيق البطولة.



وأضاف مختار مختار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لاعبي الأهلي يمتلكون فنيات عالية وقادرون على الفوز وتحقيق حلم العاشرة، متابعا أنه :"بيعرف يأخد القرار في جزء من ثانية".



وتابع الكابتن مختار مختار نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن :"ما يتردد بتفويت مباراة للنادي الأهلي كلام غير صحيح ولا يصح تماما".

تأكد غياب ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي عن المشاركة مع الفريق أمام كايزر تشيفز فى نهائى دوري أبطال إفريقيا .

ويلتقى الأهلى مع كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا مساء السبت المقبل بملعب محمد الخامس بالمغرب فى نهائى دوري أبطال إفريقيا .

ويأتى تأكد غياب ناصر ماهر وأحمد بيكهام بسبب انضمامهم لصفوف المنتخب الأولمبي بمعسكره المغلق المقيم فى القاهرة استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها فى طوكيو خلال شهر يوليو الجاري .



وجاء قرار انضمام ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام إلى معسكر منتخب مصر الأولمبي بالتنسيق بين شوقي غريب مدب الفراعنة وموسيمانى المدير الفنى للأهلى، على ان ينضم الرباعى الأخر محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن إلى المنتخب الأولمبي عقب خوض نهائى دوري أبطال إفريقيا .





واستقر الكاف على سفر الأهلى وكايزر تشيفز إلى المغرب قبل موعد المباراة بـ 72 ساعة للدخول فى الفقاعة الطبية الشاملة لتجنب مخاطر فيروس كورونا والخروج بالمباراة إلى بر الأمان .

وكان الكاف أعلن بشكل رسمي إقامة المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز دون حضور جماهيري وذلك بناء على رغبة من السلطات المغربية المستضيفة للنهائى الإفريقي .

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف” أول أمس الجمعة، عن تعيين البوروني باسيفيك ندابيهاوينيمانا، حكمًا لإدارة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.



واختار “ كاف ” باسيفيك ندابيهاوينيمانا كحكم للمباراة، على أن يساعده الكاميروني إلفيس نجوجوي، والأوغندي لي أوكيلو وتم تعيين المغربي رضوان جيد حكمًا لتقنية الفيديو، على أن يعاونه مواطنه زكريا برينسي.

وتأهل النادي الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي بعد إقصائه الترجي التونسي من دور نصف النهائي، فيما أقصى كايزر تشيفز فريق الوداد البيضاوي المغربي.

وحقق الأهلى فوزا كبيرا على حساب مصر للمقاصة فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ 18 لمسابقة الدوري الممتاز ، وشهدت المباراة تألق محمد شريف مهاجم الأهلى والذى سجل 3 أهداف رائعة .