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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الغربية يعلن تبرع إحدي شركات البترول لمستشفى زفتى

وكيل صحة الغربية:دعم
وكيل صحة الغربية:دعم وتبرع إحدي شركات البترول وتنمية الأعمال

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية عن دعم وتبرع إحدي شركات البترول وتنمية الأعمال لمديرية الصحة ، بعدد ١٠ مونيتور و٧ باى باب الى مستشفى زفتى العام ، وكذا ٦ مونيتور و٣ باى باب الى مستشفى حميات زفتى وتسلمها الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي وتوزيعها علي المستشفيات الأكثر إحتياجًا  وذلك لتحسين الخدمه الصحيه وزيادة أسرة العنايه بالمستشفيات وسيتم تشغيل هذه الأجهزة والإستفادة منها خلال الفترة القادمة .

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وجاء ذلك إستمرارا دعم المجتمع المدني ضمن مبادرة حياه كريمه للقطاع الصحي بالغربية.

كما توجه وكيل الوزارة  ، بالشكر والتقدير للجهود المبذولة من رجال ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، للدعم المتواصل لمنظومة الصحة بالمحافظة، بهدف تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

ومن ناحية أخرى قال الدكتور هشام شيحة، أنة قد تم تفعيل خدمة الحجز بالعيادات الخارجيه بمستشفى زفتى العام عن طريق تخصيص رقم  واتس آب  من قبل الإداره وذلك تخفيفا عن المواطنين ورفع المعاناه عنهم وكذلك إتباع الإجراءات الإحترازية وذلك بالرد برساله الى تليفون المريض للعياده المطلوب الحجز عليها بالموعد والتاريخ لتجنب الزحام بالعيادات

وكيل صحة الغربية:دعم وتبرع إحدي شركات البترول وتنمية الأعمال لمديرية الصحة

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