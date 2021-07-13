معجزة طبية.. مريضة تغادر المستشفى بعد استمرار إصابتها بكورونا لمدة 100 يوما

لا يتمكنون من البقاء على قيد الحياة

تشهد إسرائيل موجة قوية من الإصابات بفيروس كورونا الذي يجتاح العالم، حيث أن غالبية المرضى الأكبر سنًا تم تنبيبهم انهم لا يتمكنون من البقاء على قيد الحياة، وبالتأكيد ليس أولئك الذين يعانون من حالات طبية أساسية.



وبحسب ما نشرته صحيفة “جورساليم بوست” الإسرائيلية، غادرت سيدة تبلغ من العمر 73 عامًا من منطقة أشدود تم نقلها إلى المستشفى قبل 100 يوم بعد تفاقم أعراض فيروس كورونا بها.



وقال يوناتان إيدل، رئيس قسم الطب الباطني ب في مستشفى سامسون أسوتا أشدود، حيث إنتهوا من علاج لودميلا سورستان، التي وصفها 'إنها معجزة طبية'. 'لم نعتقد حقًا أنها ستنجو'.



وقالت السيدة إيدل إن سوروستان، وهي أم لابنتين، تم قبولها بالمستشفى لأول مرة في أبريل بسبب ما يبدو أنها حالة متوسطة من المرض. لكن وضعها سرعان ما تدهور، وفي النهاية ، تم تنبيبها بخطورة حالتها الصحية وقضت عدة أشهر تتنقل ذهابًا وإيابًا بين وحدة COVID ووحدة العناية المركزة بنفس المستشفى.

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وصف الطبيب حالتها بالإصابة 'ثقب في رئتها يتسرب من خلاله الهواء تحت جلدها'. 'كان كل شيء شديد الخطورة.'



قالت إيدل إن غالبية المرضى الأكبر سنًا الذين تم تشخيصهم بكورونا لا يخرجون على قيد الحياة، وبالتأكيد ليس هؤلاء مثل سوروستان، التي كانت تعاني من حالات طبية ومضاعفات أساسية أدت إلى جراحة في البطن، من بين إجراءات أخرى.

وقالت إحدى الدراسات التي أشارت إليها المعاهد الوطنية للصحة، لم ينج 31 من أصل 32 مريضًا مسنا في إسرائيل ممن تم تشخيص حالاتهم بالإصابة بفيروس كورونا أو تلقوا دعمًا طبيا خاصا او ووضعوا على أجهزة التنفس الصناعية.



وقالت إيدل: 'كنت مريضة للغاية'. 'كنت أنا من أخرج الأنبوب الأخير من جسدي قبل أيام قليلة من خروجي، وبدأت اتكلم فقط في أيامي الأخيرة، لقد كان الأمر مرعبا ومذهلاً حقًا '.