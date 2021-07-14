اليوم.. قطع المياه عن مركز إطفيح والقرى التابعة له 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع الـمـيـاه عن مناطق (مركز ومدينة اطفيح والقري التابعة لها ) لـمـدة 6 سـاعـات وذلك إعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء اليوم الأربعاء الموافق 14/ 7/ 2021 حتى الساعة 4 من صباح اليوم التالى الخميس الموافق 15 / 7 /2021 .

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لحدوث عطل بخط الطرد قطر 1200 مم الخاص بطلمبات العكرة بمحطة مياه اطفيح المرشحة ، الأمر الذي يتطلب إيقاف محطة مياه اطفيح المرشحة لمدة 6 ساعات لإصلاح الخط.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

