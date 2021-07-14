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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم.. قطع المياه عن مركز إطفيح والقرى التابعة له 6 ساعات

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع الـمـيـاه عن مناطق (مركز ومدينة اطفيح والقري التابعة لها ) لـمـدة 6 سـاعـات وذلك إعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء اليوم الأربعاء الموافق 14/ 7/ 2021 حتى الساعة 4 من صباح اليوم التالى الخميس الموافق 15 / 7 /2021 .

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لحدوث عطل بخط الطرد قطر 1200 مم الخاص بطلمبات العكرة بمحطة مياه اطفيح المرشحة ، الأمر الذي يتطلب إيقاف محطة مياه اطفيح المرشحة لمدة 6 ساعات لإصلاح الخط.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة مركز ومدينة اطفيح مدينة اطفيح والقري التابعة لها مركز أطفيح مدينة اطفيح

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