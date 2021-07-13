جنح ميت غمر تخلى سبيل المتهمين فى حادثة فرح أتميدة

قررت محكمة جنح ميت غمر فى محافظة الدقهلية ، اليوم، إخلاء سبيل ثلاثة من المتهمين في واقعة فرح الدقهلية والمعروفة بـفرح عبدة الشيطان، والذى تسبب في وفاة طالبة وإصابة أخرى بكسر فى الجمجمة وإصابة العشرات بالاختناق نتيجة استخدام طفايات الحريق وأنابيب البوتاجاز في الرقص، بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهم، واستأنفت النيابة العامة القرار وتقرر نظر الاستئناف غدا .
ترجع الواقعة إلى نهاية شهر يونيو الماضى عندما أقدم مجموعة من الشباب على الاحتفال في فرح شقيقة أحدهم وقاموا بوضع استاندات عليها صور 3D تشبه صور عبدة الشيطان والتي تضم جماجم ودماء وصورا مرعبة وقاموا باستخدام أنابيب البوتاجاز وطفايات الحريق في الرقص بطريقة غريبة، بعد تغيير بودرتها ببودرة ملونة وانفجرت إحدى الطفايات في وجه الحضور، ما تسبب في إصابة العشرات باختناق وإصابة فتاتين بكسر في الجمجمة نتيجة اصطدام الطفاية أثناء انفجارها برأسيهما وتوفيت إحدى الفتاتين عقب ذلك.
وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول نور وليد عوض أحمد، 17 عاما، طالبة، وميادة إيهاب مصطفى المرسی 20 عاما، طالبة، مقيمتا قرية أتميدة دائرة المركز، مصابتان بكسر بقاع الجمجمة وارتشاح بالمخ وما قرره كل من شهود الواقعة إيمان على أحمد الباجوری 20 عاما، ربة منزل، ووالد الأولى وليد عوض أحمد محمد41 عاما مدرس، ووالدة الثانية عبير عمر عمر البسة 46 عاما، مدرسة، مقيمون بذات القرية، بأنه أثناء تواجد المصابتين بشرفة الطابق الأرضي بمنزل إحدى صديقاتهما بذات القرية وحال مرور إحدى سيارات حفل عرس وقيام السعيد عادل لبيب زلمة 20 عاما نقاش، مقيم بذات القرية، باللهو بطفاية حريق ابتهاجًا بحفل العرس ونتيجة فتح محبس الهواء تطايرت الطفاية منه واصطدمت بالمذكورتين، ما أدى إلى حدوث إصابتهما.
فيما تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه، وضبط طفاية الحريق ومازال قيد الحبس ووردت إشارة المستشفى تفيد بوفاة المصابة الثانية وما قررته النيابة العامة من انتداب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي الظاهري على جثمان المتوفاة لبيان ما بها من إصابات وكيفية وتاريخ حدوثها وموضعها وعما إذا كانت في مقتل من عدمه وكذا بیان تاریخ وكيفية وسبب حدوث الوفاة وعما اذا كان ناجمه عن تلك الإصابات وتربطها علاقة سببية من عدمه، وعما إذا كان حدوث الواقعة موافقا لما شهد به الشهود بالتحقيقات وبذات التوقيت والطريقة والأداة المستخدمة في ذلك من عدمه، ويعد تقرير طبي شرعی مفصل بذلك، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وإجراء الطبي الشرعي الكشف الظاهري على المتوفاة، وسلمت لذويها والدفن عقب ذلك.
وقررت النيابة العامة ضبط وإحضار كل من جمال محمد ميسرة، 20 عاما، وأحمد أشرف مصطفى السنطاوى المقيم بقرية أتميدة والوارد اسميهما في التحقيقات، واستعجال تقرير الطب الشرعى الخاص بتعاطى المخدرات من عدمه والخاص بالمتهم الأول المحبوس.
وحضر المتهم جمال محمد ميسرة أبو يوسف 20 عاما، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له في الميعاد القانوني وارساله لمصلحة الطب الشرعي، لأخذ عينة بول ودماء منه وفحصها لبيان عما إذا كان يتعاطى ثمة مواد مخدرة من عدمه، كما كلفت النيابة العامة وضبط وإحضار المتهم الثانى أحمد أشرف مصطفى حافظ السنطاوي، وأمكن ضبطه أثناء اختبائه بإحدى الشقق السكنية دائرة قسم اول شبرا الخيمة تنسيقا مع إدارة البحث بأمن القليوبية وفرعي الأمن العام بالدقهلية والقليوبية.