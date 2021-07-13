برلماني: نشكر الرئيس على إدراج مركز الصف وأطفيح بمبادرة حياة كريمة

وجه النائب أحمد سعد نويصر، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده التنموية لبناء الوطن، وعلي مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أن مركز الصف وأطفيح من طلائع المراكز التي تم إدراجها في مبادرة حياة كريمة.

وأضاف “نويصر”، أثناء مناقشة طلب إحاطة المقدم منه بشأن حاجة مدينة الصف إلى إنشاء مخرج علي الطريق الإقليمي “مصر - أسيوط الشرقي” لخدمة أهالي مدينة الصف وتوابعها بمحافظة الجيزة، لافتا إلي أن مدينة الصف ذات طبيعة خاصة بها حوالي 100 ألف نسمة، وهي بحاجة إلى إنشاء مخرج على الطريق الدائري الإقليمي لافتا أنه سيخدم الأهالي فى الصف والقري المجاورة ،خاصة أنه هذه المنطقة هي منطقة صناعية وزراعية.

وتابع النائب، “نحن بحاجة إلى وجود طريق أمن لنقل البضائع والمواطنين، ونحن نعلم جميعا دور وزارة النقل والمواصلات وأيضا وزارة الإدارة المحلية، ونريد أن نعلم الجهة صاحبة حق الولاية على انشاء هذا المخرج”.



فيما أوصت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، بتشكيل لجنة برئاسة النائب وحيد قرقر والنائب أحمد سعد نويصر ، والنائبة أسماء الجمال وتنتقل اللجنة لمعاينة المدخل والمخرج الخاص بمدينة الصف



وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل ، أننا في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسي وإعادة البسمة لأهالي القري، من خلال مبادرة حياة كريمة الذي بث الحياة مرة في القري المصرية وبالتالي ، يجب أن يكون هناك لها مخرج لمدينة الصف يسهل الوصول للقاهرة.



جاء ذلك خلال اثناء مناقشة طلب إحاطة المقدم منه بشان حاجه مدينة الصف إلي إنشاء مخرج علي الطريق الإقليمي مصر/أسيوط الشرقي لخدمه أهالي مدينة الصف وتوابعها بمحافظة الجيزة، بلجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد.