عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لصاحب شركة تسويق نصب على المواطنين

صدى البلد

قضت المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة صاحب شركة للتسويق العقارى، بالسجن خمس سنوات لاتهامه بالنصب على مواطنين، وتغريمه مليون جنيه وإلزامه برد مليون وثلاثمائة ألف وثلاثة وعشرين جنيها مصريا، وسبعة آلاف دولار أمريكى للمجنى عليهم، على النحو المشار إليه فى التحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم"إسلام.م.ا" صاحب شركة تسوية عقارى ومقيم بالقاهرة، تهمة النصب على المواطنين حيث ادعى وجود شركة للتسويق العقارى يشترك للحصول على الأرباح من الشقق والتى تصل قيمة رأس المال أسبوعيا ١٥٪ من قيمة أعداد البيع والشراء، الأمر الذى تداوله بين المواطنين.

وشاع الربح والمكسب من وراء تلك الشركة الوهمية، وأن المتهم قصد من وراء ذلك النصب، وأنه مسئول عن الموقع، ووكيل عام الشركة، مما جعل المجنى عليهم ينخدعون به فى دفع أموالهم بزعم توظيفها والربح من خلاله أسبوعيا.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم تلقى أموالًا عديدة من المجنى عليهم/ ولا تجمعه بهم أى صلة قرابة أو معرفة، وأنه صار يعلن عن نشاطه بين المواطنين على المقهى، وبين معارفه، وجاء بآخرين ليقعنوا المواطنين بالحصول على أرباح طائلة، تصل إلى ثمانين ألف أسبوعيا، من خلال الشركة الوهمية.

إلا أنه بعدما حصل على ما يريد من مبالغ مالية، أغلق مقر عمله، وتبين فيما بعد أنها شقة قام بتأجيرها، بإحدى العقارات تحت الإنشاء ليوهم ضحاياه، وعندما كشف المجنى عليهم أمر المتهم، فر هاربا، وامتنع عن رد الأموال للمجنى عليهم.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم استخدم عدة طرق فى سبيل الوصول إلى المواطنين والنصب عليهم، والحصول على أموالهم، دون وجه حق، بإيهامهم بوجود عقارات تحت الإنشاء فى أماكن سياحية، وكان يصور الإعلانات عبر صفحة على "فيس بوك" وشبكة التواصل الاجتماعى، لجمع أكبر عدد من المواطنين، من خلال تلك الإعلانات، التى تولى إداراتها بنفسه، وإبراز الإعلانات عليها بشكل يومى.

وكان يظهر من خلالها العقارات والأرباح التى سيحصلون عليها من خلال تحويل مبالغ مالية له والتى تبدأ من ١٠ آلاف جنيه، نظير حصولهم على نسبة بسيطة فى الربح الأسبوعى، واستغل المتهم عمله فى الإمارات طيلة السنوات السابقة مما جعل المجنى عليهم يثقون به وأنه لديه أموال، ويستثمرها داخل وخارج البلاد، وقدم الكثير من الضحايا محاضر لقسم الشرطة، وأخبروا عن الواقعة بداية من التعرف على المتهم إلى أخذ أموالهم، ومقر الشركة الوهمية التى عمل بها.

وكشف الضحايا فى التحقيقات عن الرسائل الهاتفية بينهم وبين المتهم، خاصة تطبيق الواتس آب، وتبين وجود العديد من المحادثات مع المتهم التى تؤكد نشاطه الآثم، وأرشدوا عن أرقام هواتفه التى تحدث عن طريقها.

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من قبل المجنى عليهم، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظفيها فى التسويق العقار على غير الحقيقة. وبإجراء التحريات اللازمة؛ تم التأكد من ممارسة المتهم لنشاط إجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين، تمثل فى إيهامهم بأنه صاحب شركة تسويق عقارى، وقدرته على تحويل أموالهم الرباح أسبوعية وشهرية، وتمكن المتهم من خلال تلك الوسيلة الاستيلاء على مبالغ مالية، مختلفة من الضحايا، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها وحاول الهرب.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبطه وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى.

 

المحكمة الاقتصادية النيابة العامة

ترشيحاتنا

حقيقة تعاقد الأهلي مع مهاجم القطن.. تقرير كاميروني يكشف

أوبل تطرح أسترا الجديدة موديل 2022.. صور

بسعر منافس ومواصفات مذهلة.. سامسونج تبدأ بيع Galaxy F22| صور

في ذكرى غرق أسمهان.. حقيقة تورط أم كلثوم والمخابرات الأجنبية في مقتلها

ميدو: مباراة أسوان والزمالك في كأس مصر لن تقام يوم 9 أغسطس

خدمات تهمك| أسعار الذهب والعملات والسيارات في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

خبر سار لـ 880 ألف موظف بالدولة.. فيديو

الكاف يعلن الجوائز المالية لبطل أفريقيا

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

عيار21 يسجل 788 جنيها..سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

فيديو

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ