وفد الاتحاد الدولي للدراجات في القاهرة لمتابعة استعدادات مصر لتنظيم بطولة العالم

وصل للقاهرة وفد الاتحاد الدولي للدراجات مساء اليوم، برئاسة جيل برودزي مدير إدارة المضمارات بالاتحاد الدولي للدراجات، ويضم الوفد مونيكا ايرسون المدير الفني لادارة المضمارات بالاتحاد الدولي.
ويزور وفد الاتحاد الدولي في الحادية عشر صباح غد الأربعاء المضمار الدولي للدراجات باستاد القاهرة، للتأكد من مطابقته للمعايير الفنية للمضمار وفقا للمواصفات الدولية، بجانب الوقوف على آخر استعدادات مصر لاستضافة بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين ، والمقرر إقامتها في شهر سبتمبر المقبل.
ويرافق وفد الاتحاد الدولي في زيارته غدا إلى مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم.