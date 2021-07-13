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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفد الاتحاد الدولي للدراجات في القاهرة لمتابعة استعدادات مصر لتنظيم بطولة العالم

صدى البلد

وصل للقاهرة وفد الاتحاد الدولي للدراجات مساء اليوم، برئاسة جيل برودزي مدير إدارة المضمارات بالاتحاد الدولي للدراجات، ويضم الوفد مونيكا ايرسون المدير الفني لادارة المضمارات بالاتحاد الدولي. 


ويزور وفد الاتحاد الدولي في الحادية عشر صباح غد الأربعاء المضمار الدولي للدراجات باستاد القاهرة، للتأكد من مطابقته للمعايير الفنية للمضمار وفقا للمواصفات الدولية، بجانب الوقوف على آخر استعدادات مصر لاستضافة بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين ، والمقرر إقامتها في شهر سبتمبر المقبل.


ويرافق وفد الاتحاد الدولي في زيارته غدا إلى مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم.

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