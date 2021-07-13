قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. كهربا صاحب المركز الثالث بين لاعبي الأهلي

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه والثانية على التوالي ومواصلة التربع على عرش الأندية الأكثر تتويجا بالبطولة وتوسيع الفارق مع غريمه التقليدي الزمالك ومازيمبي الكونغولي إلى 5 ألقاب.

وفى ضوء هذا الحدث التاريخي الذي ينتظر فريق الكرة بالاهلي وعشاقه من الجماهير الغفيرة فى الوطن العربي نلقي الضوء على أرقام واحد من أهم لاعبي المارد الأحمر خلال الفترة الحالية على الرغم من مشاركاته القليقة .

ورغم مشاركة اللاعب المخضرم القليلة فى الفترة الأخيرة مع الأهلي إلا أن احصائيات أرقامه مع المارد الأحمر هذا الموسم تعد مميزة.

ويلقي صدى البلد الضوء على أرقام محمود عبد المنعم “كهربا” جناح الأهلي قبل نهائي أفريقيا السبت المقبل ….

1- كهربا هو ثالث أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في كل البطولات بـ 7 أهداف خلف المتصدر محمد شريف بـ 21 هدف وحسين الشحات صاحب الـ8 أهداف .

2- كهربا هو ثالث أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في الدوري المصري الممتاز بـ 5 أهداف ، بعد محمد شريف متصدر جدول ترتيب هدافي الدوري بـ15 هدف وحسين الشحات صاحب الـ6 أهداف.

3- كهربا هو ثالث أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في إفريقيا بهدفين خلف محمد شريف متصدر ترتيب هدافي الأهلي برصيد 5 أهداف وطاهر محمد طاهر صاحب الثلاث أهداف .

4- كهربا هو ثالث أكثر لاعب تسديدا على المرمى في الدوري المصري بـ 15 تسديدة خلف محمد شريف صاحب 24 تسديدة و أفشة صاحب 21 تسديدة.

5- كهربا هو ثاني أكثر لاعب تسديدا على المرمى في دوري أبطال إفريقيا بـ 7 تسديدات.