ننشر أسماء الصحفيين المشاركين بالمجموعة الرابعة لتدريب الالتحاق بالنقابة

أعلن حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن أسماء الصحفيين بـ «المجموعة الرابعة» للتدريب والتى تبدأ دورتها التدريبية يوم السبت الموافق 31/7/2021.

وأوضح الرمحى أن الدورات تعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بالقاعة الكبرى بالدور الرابع، بـ نقابة الصحفيين، مطالبا المحررين المشاركين في الدورة بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وجاءت أسماء المشاركين في الدورة الرابعة كالتالي:-

1 محمد ابراهيم محمد عزت إبراهيم

2 محمد إبراهيم مصطفى خليل الحملى

3 محمد احمد تهامى أمين

4 محمد احمد حلمى محمود عبد الحافظ

5 محمد احمد زكريا عبد الفتاح

6 محمد احمد عبد الحفيظ منصور

7 محمد احمد عبد المطلب خلف

8 محمد احمد عبد الواحد عبد الرازق

9 محمد احمد محمد الزهرى

10 محمد أسد أحمد عليوه

11 محمد أشرف عبد القادر محمد

12 محمد أكرم محمد محمد دياب

13 محمد الأمين مصطفى محمود على

14 محمد البهى آف سلطان احمد

15 محمد السيد احمد محى الدين احمدى

16 محمد السيد عبد الجليل مدين

17 محمد السيد محمد السيد

18 محمد أيمن عبد العزيز رضوان الخولى

19 محمد جمال محمد احمد جمعه

20 محمد جمال محمد عمران

21 محمد جمال محمود يوسف غنيم

22 محمد حامد سعيد نصر سعيد

23 محمد حامد مصطفى عامر

24 محمد حسام حربى عبد الرحيم سيد

25 محمد حسن سيد عبد الباقى

26 محمد حمدى عبد المنعم أمين

27 محمد حيزه محمد بازيد

28 محمد خميس أبو المجد عبد الرسول

29 محمد خميس بدر محمد حماده

30 محمد رجب محروس عبد الفتاح ماضى

31 محمد سعيد خيري احمد

32 محمد سعيد محمد سليمان

33 محمد سليمان على البنا

34 محمد شوقى فهيم بركات

35 محمد صبحى عبد الحافظ إبراهيم حرب

36 محمد صبحى معروف إبراهيم عيد

37 محمد صلاح الدين عبد العزيز بدوى

38 محمد صلاح عبد السلام فوده

39 محمد طاهر الشحات محمد أبو زيد

40 محمد طلعت المغاورى عبد العزيز

41 محمد عادل السيد محمد علام

42 محمد عبد الجواد سيد عبد المجيد

43 محمد عبد الرازق محمد عبد الجواد

44 محمد عبد الصبور عبد الغنى السيد

45 محمد عبد الله حلمى حميد

46 محمد عبد المعطى محمد عرفه

47 محمد عصام الدين مأمون يوسف

48 محمد على إبراهيم على بركات

49 محمد على سيد على

50 محمد على عبد الصمد على السيسى

51 محمد على عبد الله على

52 محمد على محمد بدر

53 محمد على مهدى على

54 محمد عمر إبراهيم حسين

55 محمد فتحى محمد على منصور

56 محمد قدرى محمد عبد الله الخليفه

57 محمد كمال محمد أبو عيطه

58 محمد ماهر محمد عبد المنعم احمد

59 محمد مبروك على محمد

60 محمد مجدى محمد سعيد

61 محمد محمد احمد عمر

62 محمد محمد السيد عبد اللاه

63 محمد محمد سعيد محمد عيسوى ناصف

64 محمد محمد على عرب

65 محمد محمود أبو زيد أبو شادى

66 محمد محمود حسين ثابت

67 محمد محمود سيد على

68 محمد مصطفى أبو العينين محمد

69 محمد مصطفى طايع سليمان

70 محمد مصطفى كمال بدر

71 محمد مصطفى محمد متولى

72 محمد مصطفى موسى إبراهيم

73 محمد نبيل سعد محمد

74 محمد نبيل عبد النبى سعيد

75 محمد نصر سوبى عبد الصمد

76 محمد يحيى محمد عبد الرحمن

77 محمد يسرى سيد عبد الحميد

78 محمود إبراهيم إبراهيم محمد فخرى

79 محمود احمد عبد الرحيم محمد

80 محمود احمد عبد السلام أبو رواش

81 محمود احمد عبد الغنى احمد

82 محمود احمد فؤاد احمد

83 محمود احمد محمود إسماعيل الصباغ

84 محمود احمد محمود محمد عثمان

85 محمود إسماعيل محمود السيد

86 محمود إسماعيل منصور إسماعيل

87 محمود حسنى محمود محمد جاد

88 محمود رجب توفيق محمد

89 محمود سامى محمد إبراهيم

90 محمود سيد احمد البدوى

91 محمود ضاحى محمود محمد

92 محمود عاطف على محمد

93 محمود عبد الشافي البدرى سليم

94 محمود عبد المنعم عبد الفتاح هاشم

95 محمود عبد المولى سالم سيد احمد

96 محمود عبد الناصر إبراهيم احمد

97 محمود كرم عبد العظيم عامر

98 محمود محمد صالح محمد حزين

99 محمود محمد عبد الحميد عبد الله حسن

100 محمود محمد غريب رضوان