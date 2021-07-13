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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل أثناء الحفر بمشروع الصرف الصحي في كفر الشيخ

إسعاف
إسعاف

لقي عامل مصرعه أثناء العمل بالحفر بمشروع الصرف الصحي بقرية دفرية، التابعة لقرية الحمراوي، بمركز كفر الشيخ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

تلقي اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد مصرع عامل أثناء الحفر بمشروع الصرف الصحي، بقرية دفرية التابعة لدائرة المركز، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

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بالانتقال والفحص من الأجهزة المعنية، تبين مصر " محمد.م.ع"، 29 سنة، مقيم بالجديدة مركز رشيد بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

حرر رجال الشرطة المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، فيما جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة.

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