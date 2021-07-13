البنك المركزي: أي شقة يسمح بها لمتوسطي الدخل بـ مبادرة التمويل العقاري

أكدت رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية، أن أي شقة يسمح به لمتوسطي الدخل في مبادرة التمويل العقاري، بينما محدودي الدخل يكون نسبة الأكبر من الشقق تابعة لصندوق الإسكان الإجتماعي، متابعة: "المسموح به أي شقة لمتوسطي الدخل.. والوحدة غير المسجلة مقبولة وقابلة للتسجيل وليس مخالفة".

وأوضحت وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الوحدة السكنية تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن وتكون بغرض السكن الدائم.

مبادرة التمويل العقاري

وتابعت وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية أن صندوق الإسكان الإجتماعي يستوعب جميع المتقدمين والوحدات السكنية وجميعها مشطبة بالكامل، منوهة إلى انه بدءًا من اليوم يتم التقديم على المبادرة وتشمل المبادرة جميع البنوك الموجودة بالجهاز المصرفي.

وأضافت وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية أن الأشخاص على المعاش لهم حق في الاستفادة من المبادرة، إلا انه يتم دفع 40% من قيمة الوحدة السكنية ويكون بحد اقصى لفترة 75 سنه من عمر المواطن.

أعلن البنك المركزي المصري تفاصيل مبادرة التمويل العقاري 3%، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وتضمنت مبادرة التمويل العقاري 2021 عددا من التيسيرات تتضمن تخصيص 100 مليار جنيه من قبل البنوك وشركات التمويل العقاري بغرض شراء وحدات سكنية للسكن الدائم فقط وليس الموسمي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير سكن مناسب بأسعار جيدة وفترات طويلة.

وتنطبق مبادرة التمويل العقاري على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

وتشترط مبادرة التمويل العقاري أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.

وبهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.

ويأتي ما سبق دعماً لتوجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، وذلك استكمالاً لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.

وبالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.