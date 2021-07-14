عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ما سبب دخول شقيق رامي صبري للمصحة؟ صديق الراحل يجيب

رامي صبري وشقيقه
رامي صبري وشقيقه الراحل

قال صادق عادل، صديق المطرب الراحل كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري، إن الراحل كريم صبري  كان يريد ان يصبح فنانا كبيرا دون الاعتماد على شقيقه.

 

وأضاف صادق عادل في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج " 90 دقيقة  "المذاع على قناة " المحور "، :"   صوت كريم صبري كان رائع والوسط الفني على علم بأخلاق كريم صبري وكان يملك عزة نفس كبيرة ولم يطلب من أحد  مساعدته ".

 

وتابع صادق عادل :"   ألبوم كريم صبري لم ينزل السوق  بسبب الظروف وكان يحتاج إلى قدرات انتاجية كبيرة من أجل ان يتم تسويق الألبوم فنيا ".


واكمل صادق عادل :" كريم صبري كان يسعى لتحقيق النجاح في حياته العملية ، وكريم لم يدخل مصحة مطلقا ولم يكن مدمنا للمخدرات وكل الأخبار التي انتشرت غير صحيحة".

 

واستطرد صادق عادل :"  كريم صبري كان يعاني من حالة اكتئاب شديد بسبب  تواجد مشاكل كثيرة  في مجال الفن  والميديا  ولم يتمكن من النزول  بالالبوم الخاص به  وهذا هو سبب دخوله المصحة ".

 

جنازة شقيق رامى صبرى

سادت حالة من الحزن على الفنان رامى صبرى أثناء تشييع جثمان شقيقه داخل مسجد الشرطة بأكتوبر بعد أداء صلاة الجنازة عليه بحضور عدد من الفناين والأهل والأقارب.

 

في الوقت نفسه واصلت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقاتها لكشف ملابسات مصرع شقيق رامي صبري المطرب غرقا بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين.

 

وأسفرت المناظرة الأولية التي أجرتها النيابة لجثمان المتوفى عن عدم وجود إصابات ظاهرية وأكد  الفحص الأولي والكشف الطبي المبدئي أن وفاته نتيجة "اسفكسيا الغرق" حيث امتلأت رئتيه بالماء عقب سقوطه بالترعة ومقاومته الغرق ولا توجد شبهة جنائية و تولى الطب الشرعي تحديد السبب النهائي للوفاة من خلال إجراء عملية التشريح.

 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في واقعة مصرع شقيق المطرب رامي صبري غرقا بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين.

 

كما كشفت التحريات أن الشاب غافل أفراد الأمن وقفز من أعلى السور عقب 24 ساعة فقط من إيداعه بالمصحة لرفضه العلاج وما أن لاحظ أفراد الأمن خروجه لاحقوه، إلا أنه قفز مباشرة في الترعة المواجهة للمصحة لكنه غرق ولم يتمكن من الخروج، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وأن المتوفى هرب من المصحة لرفض العلاج ولم يتعرض أي من العاملين بها له بسوء.

رامي صبري كريم صبري وفاة كريم صبري اخبار التوك شو بسمة وهبة

ترشيحاتنا

صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين .. إلا هذا الشخص يكره له الصوم

مازدا تخطط لإطلاق السيارة الكهربائية MX-30 الجديدة

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

يجب حلها.. الخارجية الأمريكية: لا نريد مفاوضات بشأن سد النهضة دون نتائج

بينها تحويل نقابة السيارات إلى شركة.. مجلس الوزراء السعودي يعلن قرارات جديدة

جولة مفاجئة لوزير الطيران داخل صالات الركاب بمطار القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر سار لـ 880 ألف موظف بالدولة.. فيديو

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

الكاف يعلن الجوائز المالية لبطل أفريقيا

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

أستاذ موارد مائية يوضح تفاصيل بدء الملء الثاني للسد الإثيوبي

هاشتاج نحن خلف قائدنا يتصدر تويتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

"الهجرة" تنظم زيارة لوفد الشباب المصرى واليونانى والقبرصى إلى قاعدة رأس التين البحرية

فيديو

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ