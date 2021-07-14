ما سبب دخول شقيق رامي صبري للمصحة؟ صديق الراحل يجيب

قال صادق عادل، صديق المطرب الراحل كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري، إن الراحل كريم صبري كان يريد ان يصبح فنانا كبيرا دون الاعتماد على شقيقه.

وأضاف صادق عادل في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج " 90 دقيقة "المذاع على قناة " المحور "، :" صوت كريم صبري كان رائع والوسط الفني على علم بأخلاق كريم صبري وكان يملك عزة نفس كبيرة ولم يطلب من أحد مساعدته ".

وتابع صادق عادل :" ألبوم كريم صبري لم ينزل السوق بسبب الظروف وكان يحتاج إلى قدرات انتاجية كبيرة من أجل ان يتم تسويق الألبوم فنيا ".



واكمل صادق عادل :" كريم صبري كان يسعى لتحقيق النجاح في حياته العملية ، وكريم لم يدخل مصحة مطلقا ولم يكن مدمنا للمخدرات وكل الأخبار التي انتشرت غير صحيحة".

واستطرد صادق عادل :" كريم صبري كان يعاني من حالة اكتئاب شديد بسبب تواجد مشاكل كثيرة في مجال الفن والميديا ولم يتمكن من النزول بالالبوم الخاص به وهذا هو سبب دخوله المصحة ".

جنازة شقيق رامى صبرى

سادت حالة من الحزن على الفنان رامى صبرى أثناء تشييع جثمان شقيقه داخل مسجد الشرطة بأكتوبر بعد أداء صلاة الجنازة عليه بحضور عدد من الفناين والأهل والأقارب.

في الوقت نفسه واصلت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقاتها لكشف ملابسات مصرع شقيق رامي صبري المطرب غرقا بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين.

وأسفرت المناظرة الأولية التي أجرتها النيابة لجثمان المتوفى عن عدم وجود إصابات ظاهرية وأكد الفحص الأولي والكشف الطبي المبدئي أن وفاته نتيجة "اسفكسيا الغرق" حيث امتلأت رئتيه بالماء عقب سقوطه بالترعة ومقاومته الغرق ولا توجد شبهة جنائية و تولى الطب الشرعي تحديد السبب النهائي للوفاة من خلال إجراء عملية التشريح.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في واقعة مصرع شقيق المطرب رامي صبري غرقا بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين.

كما كشفت التحريات أن الشاب غافل أفراد الأمن وقفز من أعلى السور عقب 24 ساعة فقط من إيداعه بالمصحة لرفضه العلاج وما أن لاحظ أفراد الأمن خروجه لاحقوه، إلا أنه قفز مباشرة في الترعة المواجهة للمصحة لكنه غرق ولم يتمكن من الخروج، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وأن المتوفى هرب من المصحة لرفض العلاج ولم يتعرض أي من العاملين بها له بسوء.