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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

روما الإيطالي يعلن التعاقد مع باتريشو حارس مرمى البرتغال

صدى البلد

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع البرتغالي روي باتريشو، قادمًا من ولفرهامبتون الإنجليزي.

ورحب روما عبر موقعه الإلكتروني بحارس مرمى المنتخب البرتغالي، والذي وقع عقدًا يربطه بفريق الذئاب لمدة 3 سنوات.

وبحسب نادي روما، فأن صفقة انتقاله لفريق الذئاب قدرت  بـ 11.5 مليون يورو مع إضافات من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى.

وعبر باتريشو عن سعادته بالانتقال لروما قائلًا:" روما فريق كبير ويمثل تحديًا جديدًا لي في مسيرتي، وأنا متحمس لمساعدة النادي في تحقيق أهدافه. جوزيه مورينيو واحد من أفضل المدربين في العالم، ولا يسعني الانتظار حتى أبدأ العمل معه وأقدم كل ما في وسعي من أجل مساعدة الفريق."

ولعب باتريشو مع المنتخب البرتغالي 97 مباراة دولية، وشارك معهم في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020".

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روما الإيطالي يعلن التعاقد مع باتريشو حارس مرمى البرتغال

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