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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى يستنكر صفع كمسري لمواطن: لو كامل الوزير كان دفع للراكب

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

استنكر الإعلامي أحمد موسى، واقعة قطار منوف/طنطا، حيث صفع الكمسري، راكبا، أمام ابنته، في واقعة مؤسفة، مرددا: هناك نحو مليون راكب يستخدمون القطار دون تذكرة، مش بدي مبرر لحد يركب من غير تذكرة، والدولة بتعمل منظومة تمنع المتهربين من دفع التذاكر.


وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، الكمسري أثناء التفتيش لم يجد تذكرة مع الراكب،- هنا عليه الحصول على قيمة التذكرة- مضافًا عليها الغرامة، ولكن الكمسرى اشتبك مع الراكب وصفعه على وجهه.


وأردف موسى، أن إحدى السيدات أرادت دفع ثمن التذكرة ولكن الكمسري أبى إلا أن يأخذها من الراكب نفسه، وعندما تعثر على الراكب دفع ما عليه، تعدي عليه الكمسري.


وأضاف موسى منفعلا، «بأي حق تضرب الراكب وأي قانون يسمح لك بهذا، لو أنت عاوز تطبق القانون؛ سلمه للشرطة ولكن لا تضربه، لو عندك شوية رحمة وإنسانية كنت لا تضربه أمام بنته».


واستطرد الإعلامي أحمد موسى، «والله لو الفريق كامل الوزير شاف المشهد ده كان ساب الراكب أو دفعله من جيبه»، مردفا «بأي مناسبة تضربه؟، معندكش رحمة تضرب الراجل أمام ضناه».


وواصل موسى، «البنت لا يمكن أن تنسى هذا المشهد، ولما هذا التعنت من الكمساري، هو بينكم ثأر»، مضيفا «ما خلاص واحدة سيدة عاوزة تدفع لها كل الاحترام».


وأتم قائلا: «والله هذه الوقعة السخيفة لا ترضي أحدا، والوزير دائما يقوم بجولات للتوصية بأهمية احترام الراكب وحسن معاملته».


وشدد الإعلامي أحمد موسى، «البتر لأي أحد لا يحترم القانون أو الركاب»، مردفا يجب احترام كل الركاب في كافة وسائل الإعلام ومن يخطئ منهم؛ عاقبه بالقانون وليس باليد».

 

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف
 

استدعت هيئة السكة الحديد  كمسري قطار  خط «منوف - القاهرة»، للتحقيق معه فيما نسب إلية في واقعة ضرب مواطن بـ«القلم»، داخل القطار، بسبب رفضه دفع غرامة ركوب القطار بدون تذكرة.

وقالت مصادر بالهيئة ، إن المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس الهيئة، طالب باستدعاء الكمسري للتحقيق معه فى والواقعة ومعرفة ملابساتها، موضحًا أن وزير النقل أصدر تعليمات مشددة في هذا الشأن ولن يسمح بإهانة أي مواطن، وأكد أن أي مخطئ سيعاقب بجزاء شديد.

وأشارت إلى أن رئيس الهيئة أصدر تعليمات مشددة على مشرفي القطارات والكمسارية بالتعامل مع المواطنين بالقانون وليس الإهانة والتهجم عليهم.
 

على مسئوليتي قطار منوف طنطا صفع الكمساري راكب الإعلامي أحمد موسى هيئة السكة الحديد

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