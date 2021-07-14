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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

محمود حماد: مصر ستصبح مركزا إقليميا للطاقة الكهربائية والنظيفة

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل و الهايبرد برابطة تجار السيارات ، ان أعلنت المملكة المتحدة قبول الحكومة المصرية عرضها لدعم الشبكة الكهربائية في مصر من خلال دمج الطاقة المتجددة اللازمة لتزويد قطاع النقل الكهربائي المستدام، هو مفيد لتسريع عملية التحول في استخدام الطاقة النظيفة في مصر .

 

 تصريحات خاصة 


وأضاف رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات ، في تصريح خاص لـ"صدى البلد " ان مصر تحاول بأقصى جوهدها، ان تتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات العالمية و ذات الخبرات الكبيرة في هذا المجال ، حتى تصل الى الهدف المطلوب وهو التحول الى استخدام الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي في شتي المجالات ومن بينها مجال المركبات الكهربائية .


واوضح حماد ، ان مصر بهذه الشراكات مع الكيانات الكبرى والعالمية ، تؤكد انها مصرة على التحول السريع والصحيح لتصبح مركز إقليمي ونقطة تمركز لصناعات الطاقة الكهربائية والنظيفة، وبالفعل هذا ما يؤكد عليه دائما الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال توجيهاته بضروه تذليل كافة العقبات امام إنجاح هذه المنظومة المتكاملة والجديدة .

 

وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت أمس قبول الحكومة المصرية عرضها لدعم الشبكة الكهربائية في مصر من خلال دمج الطاقة المتجددة اللازمة لتزويد قطاع النقل الكهربائي المستدام، وتم البدء بالفعل في التحرك نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة من خلال إنتاج السيارات الكهربائية وإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية ، والتي قد تؤدي مع ذلك إلى زيادة الحمل على الشبكة.

 

جاء هذا الإعلان خلال مشاركة مصر في الاجتماع الوزاري الثالث لمجلس انتقال الطاقة (ETC)، الذي أنشأته المملكة المتحدة كواحدة من المبادرات الرئيسية لرئاستها COP26 مؤتمر المناخ الدولي ، لتشجيع البلدان على وضع أهداف طموحة للطاقة النظيفة بدعم من البلاد المتقدمة.

 

وركز المؤتمر الوزاري الثالث والأخير قبل مؤتمر COP26 على تحديد الأولويات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتكنولوجيا والابتكار في مصر.

محمود حماد قطاع المستعمل المملكة المتحدة تجار السيارات السيارات النقل الكهربائي الطاقة النظيفة الشبكة الكهربائية

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