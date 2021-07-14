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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أُحيل للتحقيق.. كواليس مطاردة لاعب لصحفي في التدريبات بالمحلة

المحلة
المحلة

أعلن علي العبادي رئيس نادي غزل المحلة، إحالة اللاعب الغاني فرانسيس أفيري إلى التحقيق؛ بعد مطاردته لأحد الصحفيين في التدريبات.

وقال العبادي في تصريحات تليفزيونية لقناة "ام بي سي مصر"، إن أفيري انضم للمحلة لمدة 6 أشهر في يناير الماضي، ليقرر الجهاز الفني الاستغناء عنه، وبالفعل تم إبلاغه قبل يوم 1 يوليو بعدم تجديد تعاقده.

وأوضح رئيس المحلة أن فرانسيس أفيري لاعب دولي، وشارك سابقا في الدوري البتسواني، ولعب في نادي جورماهيا الكيني، ولكن لم ينجح في إقناع الجهاز الفني بمستواه.

كواليس واقعة مطاردة لاعب للصحفيين 

وكشف  أن سبب مطارته للصحفي؛ بعد أن كتب عنه بأنه ليس لاعبا، وإنما مغنٍّ.

واستدرك العبادي: "أفيري لديه موهبة الغناء، وله فيديو شهير في حفلة رياضية في غانا، وعدد من الفيديوهات على تيك توك، بدأ البعض يتحدث عن أنه مغني وليس لاعب، وهو ما كتبه الصحفي".

وأكمل: "فرانسيس تحدث معي وأبلغني أنه لن يترك ذلك الصحفي، في واقعة غريبة ونحن مندهشون منها، بالفعل نزل اللاعب المران، قبل أن يجرى في الملعب وسط دهشة الحضور، وقفز على السور الحديدي، لتبدأ مطاردة اللاعب وراء الصحفي".

واختتم: "أصدرنا بيان وأخطرنا اتحاد الكرة بالواقعة لأنه لاعب دولي، تم إيقاف اللاعب، وإحالة اللاعب للتحقيق لاتخاذ اللازم بشأن الواقعة".

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