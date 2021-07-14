بعد العنصرية والتنمر ضد لاعبي المنتخب الإنجليزي.. المجتمعات الأوروبية تظهر على حقيقتها

تعرض ماركوس راشفورد، وجايدون سانشو، و بوكايو ساكا، لاعبو المنتخب الإنجليزي لكرة القدم ذوو الأصول الأفريقية إلى العديد من الإساءات العنصرية على خلفية فشلهم في تسجيل ركلات الجزاء الترجيحية مساء الأحد الماضي في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والتي خسرتها إنجلترا أمام المنتخب الإيطالي على ملعب "ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

تهديدات بالقتل

وتعرض الثلاثي الإنجليزي لهجوم عنصري شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصل إلى تهديدات بالقتل، بجانب العديد من العبارات المهينة، والتي دفعت الشرطة الإنجليزية لفتح تحقيقات عاجلة في حملات العنصرية ضد اللاعبين الثلاثة.

عنصرية في الشارع الانجليزي

وتعرض ماركوس راشفورد على وجه التحديد لحملة عنصرية شديد، ظهرت في الشارع الإنجليزي عندما شوه مجهولون لوحة جدارية له في الشارع من خلال كتابات عنصرية، بعد إهداره ركلة الترجيح في نهائي كأس أوروبا، ليتفاجأ سكان ويثينغتون شمال إنجلترا بعبارات عنصرية على الجدارية، بينما أكدت شركة مانشستر الكبرى أنها تأخذ ذلك على محمل الجد.

تناقض غربي

وفي هذا الصدد أعرب الخبير الحقوقي محمود البدوي عن أسفه الشديد لحادثة التنمر والعنصرية التي تعرض لها لاعبي المنتخب الإنجليزي بعد نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، موضحا أن تلك الحادثة تؤكد على أن كثير من الدول الاوروبية والمعروف عنهم انهم دولا متقدمة لديهم تباين شديد فيما يتم تصويره من احترام حقوق الإنسان ومما يحدث على أرض الواقع بالفعل.

وأوضح البدوي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن يتم ممارسته من تصرفات ضد الافارقة والاعراق المختلفة والاقليات في أوروبا، بعيد تماما عما يصوره المجتمع الغربي عن نفسه، وخير دليل على ذلك واقعة التنمر والعنصرية الاخيرة بحق اللاعبين الثاني بالرغم من أنهم مواطنين انجليزيين ويلعبون بألوان المنتخب الانجليزي ويدافعون عن ألوانه.

فجوة بين المناداة بالحريات وتنفيذها

وأكد البدوي أن هناك فجوة كبيرة جدا بين التحدّث والتشدّق بشكل عام عن مناهضة العنصرية، والحقوق والحريات، والتى تحاول الدول الغربية فرضها على دول الشرق الأوسط والشرق الأدنى، وبين ممارسة تلك الدول فعليا لما يتشدقون به، ونجد أن الميزان يختل لصالحهم ولا يطبقون ما ينادون به.

ولفت إلى أن فكرة حقوق الإنسان أصبحت تواجه تحديات كبيرة ما بين التحدث عنها وتطبيقها، لأن الحوادث المتكررة تؤكد أن هناك فرقًا كبيرًا بين الإشكاليات.