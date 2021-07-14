عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بعد العنصرية والتنمر ضد لاعبي المنتخب الإنجليزي.. المجتمعات الأوروبية تظهر على حقيقتها

بعد تشويه جدارية
بعد تشويه جدارية راشفورد

تعرض ماركوس راشفورد، وجايدون سانشو، و بوكايو ساكا، لاعبو المنتخب الإنجليزي لكرة القدم ذوو الأصول الأفريقية إلى العديد من الإساءات العنصرية على خلفية فشلهم في تسجيل ركلات الجزاء الترجيحية مساء الأحد الماضي في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والتي خسرتها إنجلترا أمام المنتخب الإيطالي على ملعب "ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

تهديدات بالقتل

وتعرض الثلاثي الإنجليزي لهجوم عنصري شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصل إلى تهديدات بالقتل، بجانب العديد من العبارات المهينة، والتي دفعت الشرطة الإنجليزية لفتح تحقيقات عاجلة في حملات العنصرية ضد اللاعبين الثلاثة.

عنصرية في الشارع الانجليزي

وتعرض ماركوس راشفورد على وجه التحديد لحملة عنصرية شديد، ظهرت في الشارع الإنجليزي عندما شوه مجهولون لوحة جدارية له في الشارع من خلال كتابات عنصرية، بعد إهداره ركلة الترجيح في نهائي كأس أوروبا، ليتفاجأ سكان ويثينغتون شمال إنجلترا بعبارات عنصرية على الجدارية، بينما أكدت شركة مانشستر الكبرى أنها تأخذ ذلك على محمل الجد.

تناقض غربي

وفي هذا الصدد أعرب الخبير الحقوقي محمود البدوي عن أسفه الشديد لحادثة التنمر والعنصرية التي تعرض لها لاعبي المنتخب الإنجليزي بعد نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، موضحا أن تلك الحادثة تؤكد على أن كثير من الدول الاوروبية والمعروف عنهم انهم دولا متقدمة لديهم تباين شديد فيما يتم تصويره من احترام حقوق الإنسان ومما يحدث على أرض الواقع بالفعل.

راشفورد: لن أعتذر.. وأستطيع تسجيل ركلات الترجيح حتى وأنا نائم

وأوضح البدوي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن يتم ممارسته من تصرفات ضد الافارقة والاعراق المختلفة والاقليات في أوروبا، بعيد تماما عما يصوره المجتمع الغربي عن نفسه، وخير دليل على ذلك واقعة التنمر والعنصرية الاخيرة بحق اللاعبين الثاني بالرغم من أنهم مواطنين انجليزيين ويلعبون بألوان المنتخب الانجليزي ويدافعون عن ألوانه.

فجوة بين المناداة بالحريات وتنفيذها

وأكد البدوي أن هناك فجوة كبيرة جدا بين التحدّث والتشدّق بشكل عام عن مناهضة العنصرية، والحقوق والحريات، والتى تحاول الدول الغربية فرضها على دول الشرق الأوسط والشرق الأدنى، وبين ممارسة تلك الدول فعليا لما يتشدقون به، ونجد أن الميزان يختل لصالحهم ولا يطبقون ما ينادون به.

ولفت إلى أن فكرة حقوق الإنسان أصبحت تواجه تحديات كبيرة ما بين التحدث عنها وتطبيقها، لأن الحوادث المتكررة تؤكد أن هناك فرقًا كبيرًا بين الإشكاليات.

 

العنصرية المنتخب الإنجليزي لاعبي المنتخب الإنجليزي راشفورد الاساءات العنصرية

موضوعات متعلقة

راشفورد: لن أعتذر.. وأستطيع تسجيل ركلات الترجيح حتى وأنا نائم

تويتر وفيسبوك يتعهدان بالتصدي للتعليقات العنصرية لما حدث في نهائى اليورو

ترشيحاتنا

صورة سيلفي تنهي حياة «أنفلونسر» بأبشع الطرق

طارق سليمان عن نهائي أفريقيا: نغمة «مواجهة سهلة» بعيدة عن أذهان لاعبي الأهلي

وزير مالية جنوب السودان: جوبا ستصبح سوقاً للمنتجات المصرية وخطة كاملة للتعاون..فيديو

بعد العنصرية والتنمر ضد لاعبي المنتخب الإنجليزي.. المجتمعات الأوروبية تظهر على حقيقتها

إثيوبيا تخزن أول مليار متر مكعب في الملء الثاني لسد النهضة

البنك المركزي يعلن عن الشروط النهائية بمبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3%

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر سار لـ 880 ألف موظف بالدولة.. فيديو

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

الكاف يعلن الجوائز المالية لبطل أفريقيا

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

لم تظهر عليها أعراض.. كورونا يتسبب في وفاة طفلة بسكتة دماغية مفاجئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

فيديو

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ