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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بركة.. فيلم قصير لطلاب إعلام الزقازيق يبرز بساطة حياة الريف

صدى البلد

نفذ عدد من طلاب وطالبات شعبة الإذاعة والتليفزيون، بقسم الصحافة والإعلام في كلية الآداب جامعة الزقازيق، فيلم "بركة"، وذلك ضمن مشروع تخرجهم العام الحالي.

وسلط الطلاب، الضوء، في مشروع تخرجهم على حياة الريف وما تمتاز به وأوجه الجمال والبساطة في إحدى قرى مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وهي قرية "البركاوي".

 

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وصورت الطالبة منى عادل، مشاهد الفيلم، من القرية، بإشراف الدكتورة ايمان ناجي، وأبرزت أخلاق أهل الريف في التعامل مع بعضهم البعض، وكيف تدور الحياة بين الرجل وزوجته ومشاركة المرأة مع زوجها في العمل.

 

كما سلطت الضوء على اهتمام الأهالي بالتعليم وتفوق أبنائهم حتى وصلوا إلى كليات القمة من الهندسة والطب وغيرها.

 

وأجرت منى عادل، لقاءات مع مجموعة من المهندسين والأطباء وأستضافت أسرة لمدة شهرين، كانت تزورهم في قريتهم "البركاوي" التابعة لمركز مشتول السوق محافظة الشرقية وقامت بالتصوير معهم بل ولم تكتفي بذلك وكانت تعاونهم في العمل.

 

وشارك في فيلم ''بَرَكَةٌ" مجموعة من الطلاب وهم: منى عادل الشامي، بسنت عبد السلام، مروة هشام، مريم مباشر، ندا ابراهيم.

الشرقية جامعة الزقازيق الطلاب سكان اعلام قسم

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