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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استغاثة سيدة لحاجتها لملابس وطعام لبناتها

صدى البلد

استغاثت السيدة “دينا” بموقع صدى البلد الاخباري بعد ضيق الحال أمامها فى إيجاد حلول لبناتها وإطعامهم.

فتقول إنها كانت تعاني من مشاكل فى المياه ولكن قام أهالي الحي بمساعدتها وحل المشكلة و لكن مع دخول عيد الأضحى المبارك تطلب المساعدة فى إيجاد ملابس لبناتها والطعام لهم.

وتؤكد أن بناتها يعانين من الأمراض فمنهن من تعاني من تأخر ذهني والأخري أجرت عملية قلب مفتوح وليس لها مصدر رزق آخر.

 

للتواصل مع الحالة: 01065114939

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخطالساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادةالسياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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