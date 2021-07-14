استغاثة سيدة لحاجتها لملابس وطعام لبناتها

استغاثت السيدة “دينا” بموقع صدى البلد الاخباري بعد ضيق الحال أمامها فى إيجاد حلول لبناتها وإطعامهم.

فتقول إنها كانت تعاني من مشاكل فى المياه ولكن قام أهالي الحي بمساعدتها وحل المشكلة و لكن مع دخول عيد الأضحى المبارك تطلب المساعدة فى إيجاد ملابس لبناتها والطعام لهم.

وتؤكد أن بناتها يعانين من الأمراض فمنهن من تعاني من تأخر ذهني والأخري أجرت عملية قلب مفتوح وليس لها مصدر رزق آخر.

للتواصل مع الحالة: 01065114939

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