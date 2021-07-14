عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد وفاة شقيق رامي صبري..الصحة: العاملون في المصحات غير المرخصة ليسوا أطباء

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

قال  هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة، إن هناك مصحات للعلاج من  الإدمان تكون غير معلنة وغير رسمية .


وأضاف  هشام زكي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "الدور الرقابي على تلك النوعية من المصحات تكون بناء على معلومات ترد إلى الوزارة لأن تلك النوعية من  المنشآت أو المصحات  لا تكون معلنة ولا يوجد  لافتة تشير إلى أنها مصحة علاجية".

 

وتابع هشام زكي: "العاملون في المنشآت والمصحات غير المرخصة لا يوجد بها كادر طبي واحد او تمريض".

 

وأكمل هشام زكي: "المنشأة التي كان بها شقيق الفنان رامي صبري غير مرخصة والعاملون بها ليسوا أطباء".


وفاة  شقيق رامي صبري


سادت حالة من الحزن على الفنان رامى صبرى أثناء تشييع جثمان شقيقه داخل مسجد الشرطة بأكتوبر بعد أداء صلاة الجنازة عليه بحضور عدد من الفنانين والأهل والأقارب.

 

في الوقت نفسه واصلت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقاتها لكشف ملابسات مصرع شقيق رامي صبري المطرب غرقا بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين.

 

وأسفرت المناظرة الأولية التي أجرتها النيابة لجثمان المتوفى عن عدم وجود إصابات ظاهرية وأكد  الفحص الأولي والكشف الطبي المبدئي أن وفاته نتيجة "اسفكسيا الغرق" حيث امتلأت رئتيه بالماء عقب سقوطه بالترعة ومقاومته الغرق ولا توجد شبهة جنائية و تولى الطب الشرعي تحديد السبب النهائي للوفاة من خلال إجراء عملية التشريح.

 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في واقعة مصرع شقيق المطرب رامي صبري غرقا بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين.

 

وكشفت التحريات أن الشاب غافل أفراد الأمن وقفز من أعلى السور عقب 24 ساعة فقط من إيداعه بالمصحة لرفضه العلاج وما أن لاحظ أفراد الأمن خروجه لاحقوه، إلا أنه قفز مباشرة في الترعة المواجهة للمصحة لكنه غرق ولم يتمكن من الخروج، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وأن المتوفى هرب من المصحة لرفض العلاج ولم يتعرض أي من العاملين بها له بسوء.

الصحة رامي صبري المنشاة المصحات اطباء اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

حقيقة تعاقد الأهلي مع مهاجم القطن.. تقرير كاميروني يكشف

أوبل تطرح أسترا الجديدة موديل 2022.. صور

بسعر منافس ومواصفات مذهلة.. سامسونج تبدأ بيع Galaxy F22| صور

في ذكرى غرق أسمهان.. حقيقة تورط أم كلثوم والمخابرات الأجنبية في مقتلها

ميدو: مباراة أسوان والزمالك في كأس مصر لن تقام يوم 9 أغسطس

خدمات تهمك| أسعار الذهب والعملات والسيارات في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

خبر سار لـ 880 ألف موظف بالدولة.. فيديو

الكاف يعلن الجوائز المالية لبطل أفريقيا

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

عيار21 يسجل 788 جنيها..سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

فيديو

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ