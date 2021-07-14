بعد وفاة شقيق رامي صبري..الصحة: العاملون في المصحات غير المرخصة ليسوا أطباء

قال هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة، إن هناك مصحات للعلاج من الإدمان تكون غير معلنة وغير رسمية .



وأضاف هشام زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "الدور الرقابي على تلك النوعية من المصحات تكون بناء على معلومات ترد إلى الوزارة لأن تلك النوعية من المنشآت أو المصحات لا تكون معلنة ولا يوجد لافتة تشير إلى أنها مصحة علاجية".

وتابع هشام زكي: "العاملون في المنشآت والمصحات غير المرخصة لا يوجد بها كادر طبي واحد او تمريض".

وأكمل هشام زكي: "المنشأة التي كان بها شقيق الفنان رامي صبري غير مرخصة والعاملون بها ليسوا أطباء".



وفاة شقيق رامي صبري



سادت حالة من الحزن على الفنان رامى صبرى أثناء تشييع جثمان شقيقه داخل مسجد الشرطة بأكتوبر بعد أداء صلاة الجنازة عليه بحضور عدد من الفنانين والأهل والأقارب.

في الوقت نفسه واصلت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقاتها لكشف ملابسات مصرع شقيق رامي صبري المطرب غرقا بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين.

وأسفرت المناظرة الأولية التي أجرتها النيابة لجثمان المتوفى عن عدم وجود إصابات ظاهرية وأكد الفحص الأولي والكشف الطبي المبدئي أن وفاته نتيجة "اسفكسيا الغرق" حيث امتلأت رئتيه بالماء عقب سقوطه بالترعة ومقاومته الغرق ولا توجد شبهة جنائية و تولى الطب الشرعي تحديد السبب النهائي للوفاة من خلال إجراء عملية التشريح.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في واقعة مصرع شقيق المطرب رامي صبري غرقا بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين.

وكشفت التحريات أن الشاب غافل أفراد الأمن وقفز من أعلى السور عقب 24 ساعة فقط من إيداعه بالمصحة لرفضه العلاج وما أن لاحظ أفراد الأمن خروجه لاحقوه، إلا أنه قفز مباشرة في الترعة المواجهة للمصحة لكنه غرق ولم يتمكن من الخروج، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وأن المتوفى هرب من المصحة لرفض العلاج ولم يتعرض أي من العاملين بها له بسوء.