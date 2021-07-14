همام: الأهلي قادر على التتويج باللقب العاشر.. ووجود الخطيب يعطي دفعة للاعبين

أكد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق أن المارد الأحمر قادر على تخطي عقبة كايزر تشيفز جنوب الأفريقي التونسي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا وحسم التأهل للمباراة النهائية المقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب .

وقال “همام” في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة “Ten” مع الإعلامي محمد فاروق :

الأهلي تخطى من هو أصعب من كايزر تشيفز جنوب الأفريقي، مثل فريق ماميلودي صن داونز و فريق الترجي الرياضي التونسي ، وأرى أن المارد الأحمر قادر على تحقيق نتيجة إيجابية والسعي نحو تحقيق اللقب العاشر .

واختتم همام : وجود محمود الخطيب كرئيس لبعثة الفريق في المغرب ، يعطي دفعة معنوية كبيرة للاعبين ، نظراً للقيمة الكبيرة التي يحظى بها بيبـو ، لاعباً كان أو رئيساً للنادي .

وكانت قد وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المغرب؛ بعد رحلة استغرقت 5 ساعات ، لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.



وضمت قائمة الأهلي 28 لاعبًا وهم:



حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.



خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.



خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.



خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.



وخاض الأهلي مرانه اليوم، الثلاثاء، باستاد التتش بالجزيرة قبل التحرك إلى مطار القاهرة، قبل السفر إلى المغرب عبر طائرة خاصة.



ويترأس محمود الخطيب، رئيس النادي، بعثة الفريق في المغرب خلال المباراة المرتقبة.



ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل على استاد مركب «مركب محمد الخامس» بمدينة كازابلانكا المغربية.