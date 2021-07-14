علاء إبراهيم: الأهلي محظوظ بمواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

قال علاء إبراهيم، لاعب النادي الأهلي السابق، إن المارد الأحمر، محظوظ بملاقاة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، خاصة وأنه فريق «عادي» لا يختلف عن أندية الدوري.

وأضاف علاء إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي يمكنه الفوز بنتيجة كبيرة إذا فتح كايزر تشيفز خطوطه، بينما القلق من خوضه المباراة بطريقة دفاعية واللعب على المرتدات.

وتابع لاعب الأهلي السابق، أنه يفضل أن يبدأ موسيماني، بـ2 لاعبين في منتصف الملعب، والربط بين أفشة ومحمد شريف الذي يعيش أفضل فتراته مع الأهلي.



وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المغرب؛ بعد رحلة استغرقت 5 ساعات ، لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.



وضمت قائمة الأهلي 28 لاعبا وهم:



حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.



خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.



خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.



خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.



وخاض الأهلي مرانه اليوم، الثلاثاء، باستاد التتش بالجزيرة قبل التحرك إلى مطار القاهرة، قبل السفر إلى المغرب عبر طائرة خاصة.



ويترأس محمود الخطيب، رئيس النادي، بعثة الفريق في المغرب خلال المباراة المرتقبة.



ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل على استاد مركب «مركب محمد الخامس» بمدينة كازابلانكا المغربية.