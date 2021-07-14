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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موقف غريب.. تفاصيل محاولة اعتداء لاعب غزل المحلة على صحفي

اللاعب فرانسيس أفيري
اللاعب فرانسيس أفيري

كشف علي العباسي رئيس نادي غزل المحلة ، تفاصيل واقعة محاولة اعتداء اللاعب فرانسيس أفيري على أحد الصحفيين .

 

وقال علي العباسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"،  :" ما حدث موقف غريب، واللاعب فرانسيس أفيري  لاعب دولي حصل على بطاقة دولية من الاتحاد الغاني لكرة القدم  واستمر لمدة 6 شهور مع فريق غزل المحلة، وابلغنا اللاعب أنه لن يتم التجديد له بعد انتهاء الـ 6 شهور ".

 

وأضاف على العباسي:"  الخبر وصل للصحفيين وأحد الصحفيين كتب خبر بأن غزل المحلة انهى تعاقده مع اللاعب أفيري وهذا أمر طبيعي وكتب الصحفي أن اللاعب افيري يمتلك موهبة الغناء ويغني على صفحات السوشيال ميديا".

 

وتابع علي العباسي:" الناس على السوشيال ميديا  بدأوا يقولوا ان اللاعب مغني وليس لاعب والللاعب فرانسيس أفيري تواصل معي  وأكد لي أنه  لن يترك هذا الصحفي، ونزل اللاعب التمرين وفجأة  توجه إلى مكان تواجد الصحفيين للاعتداء على الصحفي".

 

واكمل علي العباسي:" أخطرنا اتحاد الكرة بالواقعة  وتم إيقاف اللاعب ويسوف يتمرن بمفرده وتم تحويله للتحقيق".

 

واقعة اللاعب الغاني أفيري 

أعلن علي العباسي رئيس نادي غزل المحلة، إحالة اللاعب الغاني فرانسيس أفيري إلى التحقيق؛ بعد مطاردته لأحد الصحفيين في التدريبات.

 

وقال العباسي في تصريحات تليفزيونية، إن أفيري انضم للمحلة لمدة 6 أشهر في يناير الماضي، ليقرر الجهاز الفني الاستغناء عنه، وبالفعل تم إبلاغه قبل يوم 1 يوليو بعدم تجديد تعاقده.

وأوضح رئيس المحلة أن فرانسيس أفيري لاعب دولي، وشارك سابقا في الدوري البتسواني، ولعب في نادي جورماهيا الكيني، ولكن لم ينجح في إقناع الجهاز الفني بمستواه.


وأكمل :" أفيري لديه موهبة الغناء، وله فيديو شهير في حفلة رياضية في غانا، وعدد من الفيديوهات على تيك توك، بدأ البعض يتحدث عن أنه مغني وليس لاعب، وهو ما كتبه الصحفي".

 

وأكمل: "فرانسيس تحدث معي وأبلغني أنه لن يترك ذلك الصحفي، في واقعة غريبة ونحن مندهشون منها، بالفعل نزل اللاعب المران، قبل أن يجرى في الملعب وسط دهشة الحضور، وقفز على السور الحديدي، لتبدأ مطاردة اللاعب وراء الصحفي".

غزل المحلة لاعب أفيري صحفي اخبار التوك شو

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