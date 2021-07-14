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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس لجنة الحكام: احتساب هدف محمد شريف أمام المقاصة "تقديري" لقاضي الملاعب

صدى البلد

قال وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إنه تم احتساب هدف الأهلي الثالث الذي سجله في مرمى مصر المقاصة، لصالح محمد شريف، رغم اعتقاد البعض أنه يعتبر هدفًا عكسيًا، خاصة وأن مدافع الفريق الفيومي، لم يتعمد تغيير اتجاهها.

وأضاف وجيه أحمد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مثل هذه اللعبة تم احتسابها لعصام الحضري بتسجيله هدفًا في مرمى كايزر تشيفز عام 2001، رغم اصطدامها بحارس المرمى لتغير اتجاهها إلى الشباك، مشيرًا إلى أن هذه الحالات تعتبر تقديرية للحكم.

واستكمل تصريحاته، أن محمود عاشور، سجل في تقريره، هدفا لصالح محمد شريف، وليس هدفًا عكسيًا سجله محمد دسوقي في مرماه، موضحًا أن مثل هذه الحالات يمكن الاختلاف عليها، لكن هذا الأمر لا يعني عدم صحة تسجيله للمهاجم، مضيفًا «عاشور كتب الهدف لشريف، ثم سألنا كلجنة وأيدنا قراره».

واختتم وجيه أحمد «الناس تحدثت بطريقة جدلية وحولتها لانتماءات لأن محمد شريف ينافس على صدارة هدافي الدوري الممتاز، ولو كان لاعب آخر سجله غير شريف؛ لكانت مرت دون أي جدل، إلا أن منافسة اللاعب على صدارة الهدافين كانت السبب في هذا الجدل الكبير».
 

ووصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المغرب؛ بعد رحلة استغرقت 5 ساعات ، لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.


وضمت قائمة الأهلي 28 لاعبا وهم:
 

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.


خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.


خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.


خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.


وخاض الأهلي مرانه اليوم، الثلاثاء، باستاد التتش بالجزيرة قبل التحرك إلى مطار القاهرة، قبل السفر إلى المغرب عبر طائرة خاصة.


ويترأس محمود الخطيب، رئيس النادي، بعثة الفريق في المغرب خلال المباراة المرتقبة.


ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل على استاد مركب «مركب محمد الخامس» بمدينة كازابلانكا المغربية.

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