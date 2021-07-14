عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاشتاج العاشرة لجمهورك يا أهلي يتصدر تويتر

صدى البلد

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج العاشرة لجمهورك يا أهلي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا خلال الساعات الماضية.

 

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا وجمهور القلعة الحمراء، متمنين نهائي تاريخي للأهلي، وأداء مشرفا، والفوز بالبطولة، وتحصيل النجمة العاشرة.

 

وسافر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المغرب؛ بعد رحلة استغرقت 5 ساعات ، لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

 

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه والثانية على التوالي ومواصلة التربع على عرش الأندية الأكثر تتويجا بالبطولة وتوسيع الفارق مع غريمه التقليدي الزمالك ومازيمبي الكونغولي إلى 5 ألقاب.

 

وضمت قائمة الأهلي 28 لاعبا وهم:
 

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.


خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.


خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.


خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.


وخاض الأهلي مرانه اليوم، الثلاثاء، باستاد التتش بالجزيرة قبل التحرك إلى مطار القاهرة، قبل السفر إلى المغرب عبر طائرة خاصة.


ويترأس محمود الخطيب، رئيس النادي، بعثة الفريق في المغرب خلال المباراة المرتقبة.


ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل على استاد مركب «مركب محمد الخامس» بمدينة كازابلانكا المغربية.

الأهلى البطولة الافريقية أبطال الأهلي أخبار النادي الأهلي اليوم احداث مباراة الاهلي والترجي نهائي أفريقيا العاشرة يا اهلى

ترشيحاتنا

الزمالك فاز بالدوري بدون هزيمة.. فينجادا يكشف كواليس رحيله عن القلعة البيضاء

البنت قطعت قلبنا من العياط.. صاحبة فيديو قطار منوف تروي تفاصيل الواقعة

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 في محافظات مصر

ماذا قالت دار نشر كيان بعد استلام جائزة الدولة التشجيعية؟

موقف غريب.. تفاصيل محاولة اعتداء لاعب غزل المحلة على صحفي

هاشتاج العاشرة لجمهورك يا أهلي يتصدر تويتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

خبر سار لـ 880 ألف موظف بالدولة.. فيديو

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

الكاف يعلن الجوائز المالية لبطل أفريقيا

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

لم تظهر عليها أعراض.. كورونا يتسبب في وفاة طفلة بسكتة دماغية مفاجئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

فيديو

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ