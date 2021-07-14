هاشتاج العاشرة لجمهورك يا أهلي يتصدر تويتر

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج العاشرة لجمهورك يا أهلي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا خلال الساعات الماضية.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا وجمهور القلعة الحمراء، متمنين نهائي تاريخي للأهلي، وأداء مشرفا، والفوز بالبطولة، وتحصيل النجمة العاشرة.

وسافر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المغرب؛ بعد رحلة استغرقت 5 ساعات ، لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه والثانية على التوالي ومواصلة التربع على عرش الأندية الأكثر تتويجا بالبطولة وتوسيع الفارق مع غريمه التقليدي الزمالك ومازيمبي الكونغولي إلى 5 ألقاب.

وضمت قائمة الأهلي 28 لاعبا وهم:



حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.



خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.



خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.



خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.



وخاض الأهلي مرانه اليوم، الثلاثاء، باستاد التتش بالجزيرة قبل التحرك إلى مطار القاهرة، قبل السفر إلى المغرب عبر طائرة خاصة.



ويترأس محمود الخطيب، رئيس النادي، بعثة الفريق في المغرب خلال المباراة المرتقبة.



ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل على استاد مركب «مركب محمد الخامس» بمدينة كازابلانكا المغربية.