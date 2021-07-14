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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خلل فني في السد.. مصطفى الفقي: إثيوبيا ترغب في بيع المياه

سد النهضة
سد النهضة

قال  المفكر السياسي مصطفى الفقي، إن  مصر تعمل على إحداث تعبئة دولية وحشد لموقف مصر في ملف سد النهضة وذلك عن طريق المباحثات الدبلوماسية الخارجية واتجاه مصر لـ مجلس الأمن للمرة الثانية.

 

وأضاف مصطفى الفقي  في  حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"  إثيوبيا ترغب في بيع المياه ".

 

وتابع مصطفى الفقي:"   هناك إجماع من جهات كثيرة  في العالم بأن سد النهضة به خلل فني  خاصة في منطقة بناء السد الإثيوبي، وهناك مخاوف مرتبطة بالزلازل في منطقة بناء السد ".

 

وأكمل مصطفى الفقي:" مجلس الأمن  سوف يخرج علينا بكلمات عامة  مثل أهمية اللجوء إلى المفاوضات والتوقف عن اتخاذ أي إجراءات أحادية ".

 

موقف الخارجية الأمريكية من سد النهضة 

 

قال ساميويل وربيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تحث كل الأطراف بالامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب في ملف سد النهضة.

 

وأضاف ساميويل وربيرج في  تصريحات تليفزيونية سابقة،  :”نرغب في استئناف المفاوضات حول  ملف سد النهضة بين الدول الثلاث تحت قيادة الاتحاد الافريقي وأمريكا منخرطة في ملف سد النهضة، ومستعدة لتقديم اي مساعدة فنية ".

 

واكمل ساميويل وربيرج:"  من الضروري ان تعود اثيوبيا لطاولة المفاوضات مرة اخرى، لا نريد ان نرى مفاوضات بدون نتيجة في ملف سد النهضة ولكن نريد ان يتحول الحوار والمفاوضات إلى نتائج لا يمكن أن تستمر المفاوضات لسنوات كثيرة، وأمريكا ترى أن قضية سد النهض قضية مهمة ويجب حلها ".

 

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن مياه النيل مهمة لمصر والسودان ومجلس الأمن يرى أن الاتحاد الإفريقي هي المؤسسة الأنسب للتعامل مع أزمة السد ؛ موضحا الولايات المتحدة ترى ضرورة الحل بين الدول الثلاث في أزمة السد.

 

وأوضح أن الولايات المتحدة ستستمر في الحوار مع الدول الثلاث من أجل استمرار المفاوضات وأمريكا ترى أن أزمة السد الأثيوبي مهمة ويجب أن يتم حلها.

 

وأشار إلى أهمية أن يكون هناك توافق حول الإطار الزمني من أجل الوصول لاتفاق بشأن السد وعلى جميع الأطراف عدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب.

 

سد النهضة مصطفى الفقي اثيوبيا مصر اخبار التوك شو

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