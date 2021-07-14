"الوزراء السعودي" يجدد دعمه لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة

جدد مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته، مساء الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، دعم المملكة ومساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة.

دعوة للمجتمع الدولي



وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن المجلس، دعا المجتمع الدولي، لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا”؛ للخروج من هذه الأزمة، بما يحقق مصالح دول حوض النيل، ومستقبل شعوب المنطقة، برعاية دولية، وبالتوافق مع الاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.