عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية يهنئ وزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

هنأ المطران سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية والوفد المرافق له، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بعيد الأضحى المبارك، كما أشاد بجهوده في ترسيخ أسس العمل الوطني المشترك.


وقال وزير الأوقاف، خلال استقباله رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق، بديوان عام الوزارة، : "إننا نعمل معا على ترسيخ ثقافة العيش المشترك وننطلق من أرضية وطنية وإنسانية خالصة ، مؤكدًا أن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثاني والثلاثين المزمع عقده سيكون تحت عنوان : "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، وذلك بهدف ترسيخ عقد المواطنة وبيان مشروعية الدولة الوطنية والحفاظ على كيانها"


وأضاف أن المؤتمر سيناقش المحاور عددا من المحاور هي: مشروعية الدولة الوطنية، وضوابط عقد المواطنة، والتسامح الديني، ومكانة المرأة في الدولة الوطنية، وعقد المواطنة والحماية الاجتماعية، وعقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي، والتزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي.


وأهدى وزير الأوقاف، رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية والوفد المرافق له نُسَخًا من كتابي: "حوار الأديان والثقافات" و"حماية الكنائس في الإسلام"، حيث أثنى المطران سامي فوزي والوفد المرافق على هذا النتاج الفكري والثقافي الذي يتميز بالوسطية والاعتدال.

رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية وزير الاوقاف الأضحى محمد مختار جمعة عيد الأضحى

ترشيحاتنا

الزمالك فاز بالدوري بدون هزيمة.. فينجادا يكشف كواليس رحيله عن القلعة البيضاء

البنت قطعت قلبنا من العياط.. صاحبة فيديو قطار منوف تروي تفاصيل الواقعة

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 في محافظات مصر

ماذا قالت دار نشر كيان بعد استلام جائزة الدولة التشجيعية؟

موقف غريب.. تفاصيل محاولة اعتداء لاعب غزل المحلة على صحفي

هاشتاج العاشرة لجمهورك يا أهلي يتصدر تويتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

خبر سار لـ 880 ألف موظف بالدولة.. فيديو

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

الكاف يعلن الجوائز المالية لبطل أفريقيا

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

لم تظهر عليها أعراض.. كورونا يتسبب في وفاة طفلة بسكتة دماغية مفاجئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

فيديو

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ