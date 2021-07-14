مصر للطيران تنظم 240 رحلة داخلية خلال فترة إجازة عيد الأضحى

أعلنت وزارة الطيران المدني، أن فترة إجازة عيد الأضحى وإجازة الصيف لهذا الموسم، ستشهد زيادة في تشغيل الحركة الجوية بالمطارات الداخلية، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الطيران، إن الشركة الوطنية مصر للطيران، سوف تنظم نحو 240‪ رحلة داخلية خلال إجازة عيد الأضحى إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسي علم، بالإضافة إلي رحلات شركات الطيران المصرية الخاصة خلال اجازة العيد وكذلك كثافة التشغيل التي تشهدها رحلات الوصول الدولية خلال تلك الفترة.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أو الخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.