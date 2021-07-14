وزير مالية جنوب السودان: جوبا ستصبح سوقاً للمنتجات المصرية وخطة كاملة للتعاون..فيديو

معرض صنع في مصر

قال" إتيان دينج إتيان"، وزير مالية جنوب السودان ، إن افتتاح معرض"صنع في مصر" فى جوبا هو حدث مهم سوف يربط بين مصر والسودان.

أضاف وزير مالية جنوب السودان، خلال لقائه فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة" cbc "،أن السودان كدولة وليدة من شأنها أن تكون سوق للمنتجات المصرية.

معرض"صنع في مصر"



أوضح وزير مالية جنوب السودان، أن معظم الأشياء فى جنوب السودان تاتى من الدول المجاورة المصرية، وأغلب المنتجات هنا في جنوب السودان تأتي من الدول المجاورة مثل أوغندا وكينيا، مشيرا إلى أن هناك رؤية من السودان للتعاون مع وزارة المالية المصرية.

أكد وزير مالية جنوب السودان ، أنه فى عام 2018 كانت المحادثات الجانبية بين وزير المالية السودانى و نظيره المصرى لتوقيع اتفاقات منع الأزدواج الضريبى .



و تابع وزير مالية جنوب السودان ، أن هناك عدداً من البنوك المصرية على وشك فتح أفرع في جنوب السودان، ودولة جنوب السودان لديها خطة خاصة بالاستثمار خاصة في الزراعة والطرق والكهرباء، وهى مجالات قد تكون مفتوحة أمام المستثمر.