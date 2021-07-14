البنك المركزي يعلن عن الشروط النهائية بمبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3%

مباراة التمويل العقاري

قالت مى عبد الحميد الرئيس، التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى و دعم التمويل العقاري، إن مبادرة التمويل العقاري جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير سكن ملائم لمتوسطى ومحدودي الدخل .

أضافت" مي عبد الحميد" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج" من مصر"المذاع على قناة "cbc"،أن مدة تقسيط المبادرة هى مدة غير مسبوقة بالإضافة إلى الفائدة 3% فقط.



من جانبها أوضحت "رنا بدوى" وكيل محافظ البنك المركزى، أنه تم التنسيق على كافة المستويات وإزالة كل العقبات قبل إطلاق المبادرة .



وأكدت "رنا بدوى"، أن المواطنين فى سن المعاش يمكنهم الاستفادة من المبادرة بحد أقصى عمر 75 عامًا و لكن بمقدم 40% و لكن الموظفين 10 او 15% مقدم.



وتابعت "رنا بدوي“: ”حاولنا توسيع نطاق الاستفادة من المبادرة بقدر المستطاع وبالتالي فإن أي شخص لم يبلغ سن المعاش يمكنه من الاستفادة من المبادرة، وراعينًا المواطنين من أصحاب المعاشات بأن من هم فوق سن الـ 60 عامًا يمكنهم الاستفادة من المبادرة حتى 15 عامًا بحيث يكون الحد الأقصى للمستفيدين من المبادرة 75 عامًا، وأصحاب المعاشات شرط الدفعة المقدمة فيها 40 % نظرًا لكبر السن.

مبادرة التمويل العقاري

أطلق البنك المركزي المصري مبادرة التمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الاجل.



وتنطبق مبادرة التمويل العقاري على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

وبالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

شروط مبادرة التمويل العقاري

وتشترط مبادرة التمويل العقاري أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.



وبهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.