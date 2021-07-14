خالد جلال : زوجتي هي السند وفي ضهري طول الوقت

قال المخرج خالد جلال، إن يمكنه إخراج الأعمال والبرامج الدرامية، مشيرا إلى أنه قام بإخراج برنامج درامى العام الماضى كان يقدمه كل من الفنانة هالة فاخر والفنان صلاح عبد الله.



أضاف خالد جلال خلال لقائه فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "cbc "، أن الدراما تحتاج إلى تفرغ للوقت أكثر من المسرح .

زوجتي هي السند



أوضح “خالد جلال” ، أن فريق العمل هو من يتولى دوره بعد إخراجه للعمل، منوهًا إلى أن “علا” زوجته لها دور كبير و تتولى الكثير من عمله وتساعده في ذلك، متابعا: زوجتي هي السند وفي ضهري طول الوقت.



أكد “خالد جلال” أن زوجته لا تفضل الظهور فى البرامج التلفزيونية، لافتا إلى أنه عمله صعب وشاق بالإضافة إلى اختباره للمتقدمين إلى العمل حوالى 6 أشهر.