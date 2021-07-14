نائب رئيس جنوب السودان: تخرجت في جامعة الزقازيق.. ومعرض "صنع في مصر" بجوبا غمرني بالسعادة

أبدى نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، الدكتور جيمس واني إيجا، سعادته وفخره بإقامة معرض "صنع فى مصر" فى مدينة جوبا، لافتا إلى أنه تخرج في جامعة الزقازيق من كلية التجارة قبل 30 عاما.



وقال نائب رئيس جنوب السودان، جيمس واني إيجا، في لقائه ببرنامج "من مصر" الذى يذاع عبر قناة CBC، مع الإعلامي عمرو خليل "تخرجت في جامعة الزقازيق بكلية التجارة قبل 30 عاما، والحقيقة ما رأيته في زيارتي للمعرض جعلني أشعر بالسعادة وشعرت بها خلال فترة وجودى في مصر من قبل".

وأكد الدكتور جيمس وانى إيجا نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية أن العلاقات بين مصر ودولة جنوب السودان علاقات راسخة، تدعمها توافق الرؤى بين قيادة الدولتين وحرص الحكومتين على تحقيق طفرة في التعاون الاقتصادي المشترك.

وقال ان بلاده حريصة على تواجد المنتجات المصرية داخل أسواق دولة جنوب السودان خاصة وأنها تتمتع بجودة عالية وأسعار تناسب المستهلك الجنوب سوداني.

وأعرب عن تطلعه ان تسهم حركة التجارة والاستثمارات المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكداً على أهمية دور القطاع الخاص المصري والجنوب سوداني في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة والسعي لنقل التكنولوجيا المصرية المتطورة لتطوير الصناعة بدولة جنوب السودان.

وافتتحت وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في حضور الدكتور جيمس وانى ايجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، فعاليات معرض صنع في مصر المقام بمدينة جوبا خلال الفترة من 13 إلى 16 يوليو الجاري، بحضور وزيري التجارة والاستثمار بحكومة جنوب السودان الى جانب المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير محمد قدح، سفير مصر في جنوب السودان.



وأوضحت “جامع”، خلال كلمتها في الافتتاح، أن المعرض والذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات يأتي في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لمضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وبصفة خاصة السوق الإفريقي، وتفعيلاً للاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع تلك الدول لتسهيل حركة التجارة البينية وتذليل العقبات التي قد تعوق حركة التبادل التجاري المشترك، لافتة إلى أن السوق الجنوب سوداني يعتبر من الأسواق الإفريقية الناشئة والواعدة التي تمتلك فرص كبيرة امام الصادرات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.



وأشارت الوزيرة إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر ودولة جنوب السودان تشهد خلال المرحلة الحالية زخماً غير مسبوق على المستويين الرسمي ومستوى دوائر الأعمال وذلك بين قيادات ومسؤولي ورجال الاعمال بالبلدين التي كان أخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية شهر نوفمبر الماضي لمدينة جوبا، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصرى إلى دولة جنوب السودان منذ استقلالها عام 2011.