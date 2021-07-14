عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب رئيس جنوب السودان: تخرجت في جامعة الزقازيق.. ومعرض "صنع في مصر" بجوبا غمرني بالسعادة

معرض صنع فى مصر بجنوب
معرض صنع فى مصر بجنوب السودان

أبدى نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، الدكتور جيمس واني إيجا، سعادته وفخره بإقامة معرض "صنع فى مصر" فى مدينة جوبا، لافتا إلى أنه تخرج في جامعة الزقازيق من كلية التجارة قبل 30 عاما.

وقال نائب رئيس جنوب السودان، جيمس واني إيجا، في لقائه ببرنامج "من مصر" الذى يذاع عبر قناة CBC، مع الإعلامي عمرو خليل "تخرجت في جامعة الزقازيق بكلية التجارة قبل 30 عاما، والحقيقة ما رأيته في زيارتي للمعرض جعلني أشعر بالسعادة وشعرت بها خلال فترة وجودى في مصر من قبل". 

وأكد الدكتور جيمس وانى إيجا نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية أن العلاقات بين مصر ودولة جنوب السودان علاقات راسخة، تدعمها توافق الرؤى بين قيادة الدولتين وحرص الحكومتين على تحقيق طفرة في التعاون الاقتصادي المشترك.

 

وقال ان بلاده حريصة على تواجد المنتجات المصرية داخل أسواق دولة جنوب السودان خاصة وأنها تتمتع بجودة عالية وأسعار تناسب المستهلك الجنوب سوداني.

 

وأعرب عن تطلعه ان تسهم حركة التجارة والاستثمارات المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكداً على أهمية دور القطاع الخاص المصري والجنوب سوداني في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة والسعي لنقل التكنولوجيا المصرية المتطورة لتطوير الصناعة بدولة جنوب السودان.

 

وافتتحت وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في حضور الدكتور جيمس وانى ايجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، فعاليات معرض صنع في مصر المقام بمدينة جوبا خلال الفترة من 13 إلى 16 يوليو الجاري، بحضور وزيري التجارة والاستثمار بحكومة جنوب السودان الى جانب المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير محمد قدح، سفير مصر في جنوب السودان.


وأوضحت “جامع”، خلال كلمتها في الافتتاح، أن المعرض والذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات يأتي في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لمضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وبصفة خاصة السوق الإفريقي، وتفعيلاً للاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع تلك الدول لتسهيل حركة التجارة البينية وتذليل العقبات التي قد تعوق حركة التبادل التجاري المشترك، لافتة إلى أن السوق الجنوب سوداني يعتبر من الأسواق الإفريقية الناشئة والواعدة التي تمتلك فرص كبيرة امام الصادرات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.


وأشارت الوزيرة إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر ودولة جنوب السودان تشهد خلال المرحلة الحالية زخماً غير مسبوق على المستويين الرسمي ومستوى دوائر الأعمال وذلك بين قيادات ومسؤولي ورجال الاعمال بالبلدين التي كان أخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية شهر نوفمبر الماضي لمدينة جوبا، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصرى إلى دولة جنوب السودان منذ استقلالها عام 2011.

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل أسمهان.. لحظاتها الأخيرة قبل وفاتها غرقًا

أشد فتكًا من دلتا.. الصحة العالمية تحذر من متحور جديد لـ كورونا

دليلك في مصر|أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة والمطافئ والإسعاف والكهرباء والغاز والتليفونات

إصابة كارول سماحة خلال أداء التمرين.. شاهد

مصرع 1146 شخصا في البحر خلال محاولتهم الوصول لأوروبا

"المركزي": جميع البنوك تشارك في مبادرة التمويل العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

خبر سار لـ 880 ألف موظف بالدولة.. فيديو

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

الكاف يعلن الجوائز المالية لبطل أفريقيا

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

بعد توجيهات السيسي.. برلماني يزف بشرى سارة حول انخفاض أسعار السيارات والبنزين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

فيديو

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ