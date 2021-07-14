قلت أسلم عليكوا .. أيتن عامر تشارك جمهورها صورًا بدون مكياج

نشرت الفنانة أيتن عامر، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بإطلالة صباحية كاجوال من حديقة منزلها، بلوك طبيعي بدون التكلف في وضع ميك اب، وكتبت: " وحشتوني، قلت أسلم عليكوا".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: وحشتينا أكتر - الجميلة - ايتن القمر.

وتصدرت الفنانة ايتن عامر مؤشر البحث عبر الموقع العالمى جوجل، و بسبب دعمها أحد التطبيقات الالكترونية التى ربط البعض بينها وبين عدد من الفتيات اللاتى تمت محاكمتهن مؤخراً .

وطلبت آيتن عامر عبر صفحتها الشخصية على انستجرام من جمهورها تحميل أحد التطبيقات التى تعتمد على البث المباشر وتابعت قائلة : " نتقابل live الساعة ٥ ونتكلم ونحتفل سوا بالـ 11 مليون”.

وكانت آخر أعمال أيتن عامر مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "يوتيوبر" يحاكي تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق، ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة، والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.