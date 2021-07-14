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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة تعاقد الأهلي مع مهاجم القطن.. تقرير كاميروني يكشف

صدى البلد

كشف تقرير كاميروني أن النادي الأهلي يسعي للتعاقد مع اللاعب الكاميروني لامبرت جيمي أرينا، مهاجم فريق القطن.

وحسب ما نشره موقع " kick442" الكاميروني، إن اللاعب لفت انتباه موسيماني؛ بعد أن تألق في بطولة الكونفيدرالية هذا الموسم مع القطن.

وسجل لامبرت الذي لعب 14 مباراة، 6 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ويمتلك اللاعب الكاميروني السرعة والقدرة على إنهاء المحاولات الهجومية بشكل جيد وتحويلها إلى أهداف.

وفي سياق آخر، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المغرب بعد رحلة استغرقت 5 ساعات؛ لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.


وضمت قائمة الأهلي 28 لاعبا وهم:
 

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.


خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.


خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.


خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.


وخاض الأهلي مرانه اليوم، الثلاثاء، باستاد التتش بالجزيرة قبل التحرك إلى مطار القاهرة، قبل السفر إلى المغرب عبر طائرة خاصة.


ويترأس محمود الخطيب، رئيس النادي، بعثة الفريق في المغرب خلال المباراة المرتقبة.


ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل على استاد مركب «مركب محمد الخامس» بمدينة كازابلانكا المغربية.

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