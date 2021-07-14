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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد المباريات الودية للأندية اليوم الأربعاء بمختلف ملاعب العالم

صدى البلد

تقام العديد من المباريات الودية في مختلف ملاعب العالم، اليوم الأربعاء وجاءت كالاتي:

مواعيد المباريات الودية للأندية

باريس سان جيرمان X لو مان الفرنسي – 11 صباحاً

ليل الفرنسي X جينت البلجيكي – 5 مساءً

إيندهوفن الهولندي X باوك سالونيكا – 8 مساءً

سيلتك الأسكتلندي X بريستول سيتي – 8.45 مساءً

وفي سياق آخر، أكد وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه اختار اثنين من حكام الساحة كحكام للفيديو لقدرتهم على قراءة الصورة.

وقال وجيه خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اخترت اثنين من حكام الساحة كحكام فيديو في قمة الأهلي والزمالك حتى تكون لديهما القدرة على قراءة الصورة".
وأكمل: "استطلعت رأي البنا في حكام الفيديو معه خلال قمة الأهلي والزمالك الأولى بالدوري".
وأضاف: اخترت أمين عمر لقمة الأهلي والزمالك الثانية لتسويق الحكم المصري أمام الاتحادين الأفريقي والدولي".
وتابع: "مجاهد هو صاحب قرار تعيين حكام مصريين لمباراتي القمة، ولو كان حدث أي خطأ تحكيمي في القمة الأولى أو الثانية كانت ستتم التضحية بي.
وأتم: "رفضت تعيين حكم غير دولي للقمة رغم أن مجاهد عرض مكافأة 100 ألف جنيه للجنة الحكام".

اتحاد الكرة الأهلي والزمالك باريس سان جيرمان رئيس لجنة الحكام الاعلامي هاني حتحوت قمة الاهلي والزمالك

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